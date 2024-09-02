國民黨團替柯文哲抱屈「人權被侵害」　批檢調強押人想居功

▲國民黨立法院黨團副書記長林思銘。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城案，原本外界預估柯文哲被羈押或高額交保的機率高，但最後卻被法官裁定無保請回，而台北市前副市長彭振聲則是羈押禁見。國民黨立法院黨團副書記長林思銘今（2日）直言，檢方的辦案過程忽略很多程序正義，不禁懷疑，檢察官這邊根本是想「押人取供、強押人想居功」，對柯文哲長達2天的留置更是對人權的傷害。

林思銘指出，這一次檢廉大肆搜索柯文哲，最後在凌晨3點將柯無保請回，國民黨團呼籲，台北地檢署檢察官真的要嚴守程序正義，從8月30日柯文哲被強制處分，強制搜索辦公室、住家及民眾黨團，整個過程很多程序正義都被忽略。

林思銘認為，柯文哲因為不接受夜間偵訊，到了9月1日，又因為台北前副市長彭振聲身體不適，到晚間8點才召開羈押庭，這中間柯文哲已被留置2天，又到今天凌晨3點才裁定，這整個過程，對柯文哲的人身保障顯然不足，這樣的留置，是對柯文哲人權的傷害。

林思銘說，檢方在搜索過程中，並沒有獲得強力的證據可以證明柯文哲犯罪嫌疑最大，所以法官最後裁定犯罪嫌疑不足，最後無保請回，讓國民黨團不禁懷疑，檢察官這邊根本是想「押人取供」。

