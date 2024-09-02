快訊／被視為畏罪潛逃「重要共犯」！　邵琇珮廉政署應訊中

▲邵琇珮今早至廉政署應訊。（圖／資料照）



記者黃哲民、黃資真／台北報導

京華城容積弊案至今已收押沈慶京、應曉薇、吳順民、彭振聲等人，民眾黨主席柯文哲則是無保請回，其中台北市都委會執行秘書邵琇珮被列為疑似畏罪潛逃出國的重要共犯，今(2日)為了釐清事證，廉政署與邵約好上午10時應訊至今，稍晚將等檢方指示是否要送複訊。

威京集團旗下的京華城公司，在2018年申請把購物中心改建容積率，從560%提高到840%，雖然多名局處官員及都市計畫委員認為，京華城案不適用《都市更新條例》的容積獎勵，不過都委會最後仍在2021年9月決議，同意京華城以獨創的獎勵項目，增加容積率。

最後決議的關鍵，是都委會選擇了京華城容積獎勵諸多方案中的第四案，包括以「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」名目，給了京華城額外的20%容積獎勵，結果被監察院糾正，指出這些獎勵項目，欠缺法令依據，認為北市都委會及都發局的規劃提案、審議及核定，都有重大違失。

據了解，邵琇珮是北市府內極為重要的都市規劃人才，為了解決京華城容積獎勵案，在引發爭議的「方案四」中出力甚多，可說是讓「方案四」設計成形的靈魂人物。

而北院裁定收押彭振聲的理由中，提及「共犯邵琇珮則顯可疑係因畏罪而潛逃中」，對此台北市長蔣萬安也回應，邵琇珮之前依照規定請假至9月1日，邵也傳訊向台北市副市長李四川表達「沒畏罪潛逃」。