北檢抗告！律師見「柯文哲無保裁定」曝：至少面臨2大挑戰

▲柯文哲獲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城容積弊案，北院今（2）日凌晨裁定柯文哲犯罪事實不足，無保請回，北檢則提抗告。律師黃帝穎就發文，開頭就表態「#支持檢廉肅貪查弊」，表示無保請回這個裁定，會面臨至少2大挑戰。

黃帝穎在粉專表示，北院裁定柯文哲無保請回，北檢將提抗告，而無保裁定至少會面臨兩大挑戰，首先「1.彭振聲稱柯文哲交辦，北院裁定竟認不算涉嫌重大，違反經驗法則」。他指出，北院裁定柯文哲無保的主要理由，是柯文哲未出席圖利京華城案的都委會決議，不算涉嫌重大，因此只裁定收押彭振聲。

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黃帝穎就質疑，但彭振聲在市議會京華城調查小組已陳稱「市長交辦」，共犯已明確指證，北院仍認定不構成涉嫌重大，違反經驗法則，「無保理由經北檢提起抗告後，將面臨挑戰。」

再來「2.實質影響力是否雙標？」黃帝穎表示，高院在鄭文燦聲押抗告裁定，留下了卸任市長仍有「實質影響力」見解，發回後鄭文燦裁定收押。可柯文哲案的抗告也會到高院，「同樣是卸任市長，柯文哲更是現任黨主席，會沒有『實質影響力』？這是司法是否雙標的挑戰。」

對於柯文哲被無保請回，北院說明，柯文哲非都委會與會人員，也無相關專業，加上檢察官所提出事證，尚存有其他合理解釋空間，也尚未達到「有犯罪高度可能性」程度，因此諭知請回。對此，北檢將提出抗告。