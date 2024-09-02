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轟大法官名單又獨又爛　國民黨嗆賴清德「綠色酬庸」：退回重提

▲國民黨團記者會回應時事。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨團要求賴清德重提大法官名單。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府日前公布新任司法院正副院長以及大法官提名人選，將送立法院審查，但該份名單卻是爭議滿滿，尤其曾擔任賴清德競選總部主委的姚立明被提名擔任司法院副院長，引爆輿論不滿。國民黨立院黨團今（2日）召開記者會痛批「史上最爛大法官提名名單」，並呼籲賴清德重提人選，倘若硬要提名這群大法官人選，國民黨團將會依據黨團所訂的審查標準，嚴格把關。

國民黨團書記長林思銘表示，這次的提名名單，看到一片綠友友與賴友友，不僅酬庸的意味濃厚，政治黨派的立場傾向，更是明顯無疑。國民黨團完全無法認同與支持這樣的名單，嚴正要求總統府重新提出，倘若賴清德總統非要硬闖過關，這樣的大法官提名人選，國民黨團不會接受，台灣人民也不會接受。

林思銘舉出，司法院長被提名人張文貞是「民主進步黨聲請國會改革法案所指定之鑑定人」，副院長被提名人姚立明，則是「賴清德競選總統時之競總主任委員」，這根本就是擺明未來司法院的掌舵者，在船還沒出航之前，就已經下錨定位。

林思銘續指，大法官被提名人廖福特，他是民進黨中央黨部仲裁委員，曾經擔任賴清德接任民進黨主席的監交人，也是中天換照案聽證會的鑑定人，主張不讓中天換照；大法官被提名人劉靜怡曾擔任《黨產條例》釋憲案鑑定人，主張沒違反憲法。而這樣政治立場鮮明，並充滿爭議性的名單，將來更可能成為政府與民意衝撞的前鋒部隊。

藍委王鴻薇表示，外界看到賴清德從交通部長到司法院正副院長人選，恣意妄為地拿國家名器酬庸競選幹部，難道這是代表跟對了人選上之後，就可以吃香喝辣、位居高官？

王鴻薇指出，大法官現在進行的釋憲案，其中有關死刑是否違憲的釋憲案，現在15名大法官當中，有9名大法官心證明確支持廢死。這次提名7位大法官名單，廢死立場明確的高達6名。難道這是賴清德總統要告訴社會大眾，將要追隨前總統蔡英文廢死的腳步，直接廢死？無視高達8成國人反廢死民意？

藍委翁曉玲認為，大法官是中華民國憲政體制的守護者，職權包括憲法解釋、政黨違憲解釋、總統、副總統彈劾、懲戒權等，賴清德總統這次提名的大法官名單，是史上最爛、最糟糕的名單。

翁曉玲批，賴清德總統提出這份名單，不是維護司法獨立、憲政體制，而是維護綠色政權，聘一群司法打手，全面掌控國家憲政機關。
 

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