昨批柯文哲比五大弊案還扯　王鴻薇：立院一定要持續藍白合作

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，今（2日）凌晨被法院裁定無保請回。國民黨立委王鴻薇昨日才批評，柯文哲過去以白色力量自詡，常掛嘴邊酸「垃圾不分藍綠」，但自己比口中的5大弊案還要扯，今受訪時強調，自己擔任台北市議員多年，當年柯喊查喊得震天響，卻沒有任何市長副市長被搜，因此京華城當然比較扯；但就未來立法院是否持續藍白合作？王說，國民黨一定會尋求跟民眾黨的在野合作，無庸置疑。

王鴻薇表示，這件事情上，大家最後會檢討檢方，折騰了3天，最後到底掌握什麼證據？柯文哲無保請回，也就是法官沒有採信檢方的證據，這件事情在台灣政壇上投下一個震撼彈，對社會造成這麼大的紛擾下，檢方的辦案顯然證據力並不足，檢方表現恐怕更會讓大家去檢討，司法是否足以讓台灣社會及人民信賴。

王鴻薇說，這兩天民眾黨有召開記者會，質疑是不是有濫權搜索？夜間偵訊及偵查過程並沒有保障柯文哲的基本權益等，立法院新會期即將報到，接下來他們也應該針對這些程序能不能保障人民的權益部分，他們會在這個立法院會期作檢討，甚至要不要進行修法。

王鴻薇指出，整個過程中可看到，從一開始柯文哲被搜索、約詢，就有媒體先「獨家報導」；而過去這3天，很多媒體也用「獨家報導」方式透露很多檢方偵訊的相關內容，對媒體來說，尋求獨家、尋求辦案方向無可厚非，但應該要檢討的，偵查不公開，卻連搜索、金流方向、陳佩琪到ATM存款等，根本是偵辦中不該被洩漏的內容，這段時間卻被媒體大作報導，這當然有違反偵查不公開，這是事實。

王鴻薇強調，所以立法院開議後，真的要針對司法名為「偵查不公開」，但在柯文哲案中，完全不是這回事，這該不該檢討究責？當然應該要，也證實絕對有洩密的事實。

另就未來立法院是否持續藍白合作？王鴻薇說，國民黨在立法院是最弱的多數，尤其在這個立法院的預算會期有很多重要人事案，國民黨一定會尋求跟民眾黨的在野合作，這一點無庸置疑。

