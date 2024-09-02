等2年解禁！台灣文旦柚即日起輸陸　國台辦：堅持九二共識好商量

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

等待兩年多，台灣輸大陸柑橘類水果文旦柚確定解禁！大陸國台辦今（2）宣布，花蓮縣方面提供部分業者整改資料，多方綜合評估相關整改措施，基於符合大陸相關檢驗檢疫規定，大陸海關總署決定自9月2日起恢復台灣文旦柚輸入大陸。

大陸國台辦陳斌華指出，因多次從台灣輸大陸柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物等不合格情況，基於保障生物安全和大陸消費者健康的考慮，海關總署自2022年8月3日起暫停了台灣柑橘類水果（包括文旦柚）輸入。

陳斌華表示，一段時間以來，中國國民黨中央政策會執行長傅崐萁等人士及台灣花蓮縣等方面多次向 強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸文旦柚安全。

陳斌華稱，近期，花蓮縣方面提供了部分業者整改資料。在綜合評估相關整改措施、符合大陸相關檢驗檢疫規定的基礎上，海關總署決定自9月2日起恢復台灣文旦柚輸入，輸大陸文旦柚須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

最後，陳斌華強調，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。我們願秉持「兩岸一家親」理念，與台灣相關方面商談台灣農產品輸入大陸的事項，為台灣同胞特別是基層民眾謀利造福。