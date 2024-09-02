　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

等2年解禁！台灣文旦柚即日起輸陸　國台辦：堅持九二共識好商量

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華(2024.1.31) 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

等待兩年多，台灣輸大陸柑橘類水果文旦柚確定解禁！大陸國台辦今（2）宣布，花蓮縣方面提供部分業者整改資料，多方綜合評估相關整改措施，基於符合大陸相關檢驗檢疫規定，大陸海關總署決定自9月2日起恢復台灣文旦柚輸入大陸。

大陸國台辦陳斌華指出，因多次從台灣輸大陸柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物等不合格情況，基於保障生物安全和大陸消費者健康的考慮，海關總署自2022年8月3日起暫停了台灣柑橘類水果（包括文旦柚）輸入。

陳斌華表示，一段時間以來，中國國民黨中央政策會執行長傅崐萁等人士及台灣花蓮縣等方面多次向 強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸文旦柚安全。

陳斌華稱，近期，花蓮縣方面提供了部分業者整改資料。在綜合評估相關整改措施、符合大陸相關檢驗檢疫規定的基礎上，海關總署決定自9月2日起恢復台灣文旦柚輸入，輸大陸文旦柚須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

最後，陳斌華強調，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。我們願秉持「兩岸一家親」理念，與台灣相關方面商談台灣農產品輸入大陸的事項，為台灣同胞特別是基層民眾謀利造福。

ET快訊
頭號柯黑翻船！　王世堅「臉書留8字」被灌爆
快訊／等了2年！台灣文旦柚即日起輸陸解禁
快訊／鬼門關前…宇內溪滑水道20歲男戲水亡
「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲
賴清德「行庫限貸因應過當了！」　要求已簽約、首購族盡量給
民眾黨暫勝利！　朱凱翔曝「抗告北檢仍佔上風」
裁定柯文哲無保請回是「北院劉德華」！　曾開庭53hrs押3立
送柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全放送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

等2年解禁！台灣文旦柚即日起輸陸　國台辦：堅持九二共識好商量

OL過勞肥！上班一年「胖20公斤」果斷離職　曝前後差異照驚呆全場

「室友吃芒果」弄到他進醫院　1關鍵讓全場勸：自己搬走吧

殺死5名鄰居「逃進大山」　廣西男子遭警方懸賞！

狗狗也跟著跳下水！幫主人一起拯救溺水男童

娃哈哈內鬥落幕！　創辦人獨女宗馥莉全面接手集團

陸三大航持續虧損！坦言國內市場供過於求、競爭加劇

大陸投行寒冬！中金公司降薪裁員　傳幅度高達25%　

香港「高才通」人才95%來自大陸　官員：大部分在美國畢業

仙賓暗沙再爆衝突　專家：中擬將控制此區正常化

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

等2年解禁！台灣文旦柚即日起輸陸　國台辦：堅持九二共識好商量

OL過勞肥！上班一年「胖20公斤」果斷離職　曝前後差異照驚呆全場

「室友吃芒果」弄到他進醫院　1關鍵讓全場勸：自己搬走吧

殺死5名鄰居「逃進大山」　廣西男子遭警方懸賞！

狗狗也跟著跳下水！幫主人一起拯救溺水男童

娃哈哈內鬥落幕！　創辦人獨女宗馥莉全面接手集團

陸三大航持續虧損！坦言國內市場供過於求、競爭加劇

大陸投行寒冬！中金公司降薪裁員　傳幅度高達25%　

香港「高才通」人才95%來自大陸　官員：大部分在美國畢業

仙賓暗沙再爆衝突　專家：中擬將控制此區正常化

柯P借宿意外曝光黃珊珊住所　在地房仲：市中心新案1／2價

外媒爆英特爾考慮出售旗下Altera　Marvell成可能買家

日本城崎溫泉周邊必看秋天5風景　隱藏版銀杏大道、鏡面楓紅秘境

出國玩被視為畏罪潛逃！蔣萬安：邵琇珮依規請假　政風處已主動聯繫

台股市值排名全球前十　謝金河：台積電被稱護國神山精髓在此

羅切開賽連7K平美聯紀錄　白襪仍慘吞107敗破隊史紀錄

轟「法官把自己當白痴」　黃智賢揭疑點：認定柯文哲不知情有事嗎

王世堅該不該高空彈跳？　許智傑緩頰：事情還不到最後的結果

對柯文哲京華城案無保請回「很震驚」　柯志恩：這只是第一關

檢方查到「不明金流」！文在寅父女涉收賄　妻轉交現金5千萬韓元

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

大陸熱門新聞

OL過勞肥　上班一年「胖20公斤」

室友吃芒果卻是他送醫　網：自己搬走吧

「中國輝達」突倒閉！400多員工原地失業

解禁！台灣文旦柚9/2起重新輸陸

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

陸12歲短跑少年「韓信」100公尺跑出11秒63 比肩「最速男」 蘇炳添

百萬聘金只提1要求！相親女變臉走人

殺死5名鄰居「逃進大山」　廣西男子遭懸賞

狗狗也跳下水！跟主人一起救溺水男童

陸千年古城挖出巨型石龜 「三龜守城門」神祕傳說已找到兩隻

娃哈哈內鬥落幕！　創辦人獨女宗馥莉全面接手集團

4.5元就可玩？《黑神話：悟空》盜版猖獗

拿手機騎腳踏車！陸妹子「倒地重摔」身亡

90後女生出遊20天　「全村手機癱瘓」

更多熱門

相關新聞

花蓮文旦柚香甜上市9／30前購買送獎券

花蓮文旦柚香甜上市9／30前購買送獎券

花蓮文旦柚產季來囉！今年花蓮的氣溫適中雨量得宜，文旦柚正是近年品質最好的一期，柚果果肉Q彈有咬勁，果粒飽滿晶瑩剔透，文旦柚作為花蓮縣的大宗農產之一，花蓮縣政府長期和農會、農友攜手，辦理行銷活動，即日起到9月30日前購買花蓮文旦柚即可獲得抽獎券。

夏立言會宋濤　喊「反台獨就能和平」

夏立言會宋濤　喊「反台獨就能和平」

國台辦痛批賴清德「渲染中國威脅」　

國台辦痛批賴清德「渲染中國威脅」　

侯友宜行動相挺　萬人遊花蓮、購柚10萬公斤

侯友宜行動相挺　萬人遊花蓮、購柚10萬公斤

中國抓台諜　國台辦：懲治的是極少數

中國抓台諜　國台辦：懲治的是極少數

關鍵字：

國台辦文旦柚解禁

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

傳柯文哲被捕前私訊創黨大老：每個人都在推責任

摩羯估成中颱　明晚起變天

即／柯文哲、彭振聲羈押庭結束　北院凌晨3點宣示裁定

快訊／11號颱「摩羯」今晚生成　朝巴士海峽移動

柯文哲出來了！面色凝重走出北檢

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面