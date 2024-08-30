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微酸回甘黃金比例 ！花蓮文旦柚香甜上市　9／30前購買送獎券

▲即日起到9月30日前購買花蓮文旦柚即可獲得抽獎券。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

即日起到9月30日前購買花蓮文旦柚即可獲得抽獎券。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮文旦柚產季來囉！今年花蓮的氣溫適中雨量得宜，文旦柚正是近年品質最好的一期，柚果果肉Q彈有咬勁，果粒飽滿晶瑩剔透，文旦柚作為花蓮縣的大宗農產之一，花蓮縣政府長期和農會、農友攜手，辦理行銷活動，即日起到9月30日前購買花蓮文旦柚即可獲得抽獎券。

花蓮文旦柚種植面積約佔全國總面積四分之一，花蓮文旦柚產區內多為老欉文旦柚樹，文旦柚果肉飽滿多汁香氣誘人，甜度平均高於13.5度，並伴隨著微妙的微酸回甘比例，賦予了花蓮文旦柚獨特的風味。

花蓮文旦柚的生產皆經過的嚴格篩選和評鑑，以確保品質卓越；花蓮縣政府除了每年辦理全縣性的文旦柚評鑑活動，近年也補助在地農民團體採購文旦柚糖度檢測儀器和冷藏庫等硬體設備，確保水果在採收後依然保持最佳的口感和品質，並且具備最科學的篩果分級辦法。

▲即日起到9月30日前購買花蓮文旦柚即可獲得抽獎券。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

抽獎獎品包括潔西艾美渡假飯店住宿券、自助餐及農特產品組合。
 
縣長徐榛蔚指出，每年中秋前都是文旦柚的銷售期，然而隨著每年中秋與白露的間隔長短決定了銷售期的長短，為避免農友沒辦法在銷售期內將文旦柚售出，花蓮縣政府年初以來即規劃執行各項文旦柚相關行銷計畫，包含柚花健走及路跑，讓民眾了解花蓮縣優美的環境與農產品的天然優勢，更藉以推廣文旦柚預購；今年度持續積極輔導農民團體，除了辦理購買花蓮文旦柚送抽獎券等相關促銷活動、媒合企業福委會上架花蓮文旦柚，縣政府也鼓勵當地農民團體辦理外縣市的展售會、記者會等活動並幫助農民團體於大型電商平台上架銷售資訊，進一步拓展花蓮文旦柚的市場範圍，提升花蓮文旦柚的市場銷售量。
 
農業處長陳淑雯說明，花蓮縣政府每年度製作花蓮文旦柚型錄，彙整花蓮文旦柚品牌，方便消費者進行購買，而除了國內市場，縣府今年度繼續辦理外銷補助，給予在地農友最直接的支持；陳淑雯說，歡迎大家在日常生活與中秋佳節和親朋好友一起分享當季新鮮的花蓮文旦柚。

花蓮縣政府表示，9月5日及6日與新光人壽合作，在新光人壽摩天大樓站前廣場辦理「花蓮柚回來了」行銷記者會，歡迎大家一起品味花蓮文旦的好風味。

2024年花蓮文旦柚型錄：
https://2024hualienfruit.com.tw/

2024年花蓮文旦柚實體活動：
9/5-9/6
10:00-20：00
台北新光人壽摩天大樓廣場（花蓮縣政府辦理）

9/7-9/8
10:00-19:00
台北希望廣場 （花蓮縣農會及瑞穗鄉農會辦理）

9/21-9/22
10:00-19:00
台北希望廣場（花蓮縣農會辦理）

8/31-9/1
10:00-18:00
圓山花博市集 （花蓮縣農會辦理）

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