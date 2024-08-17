中國稱破獲千件台諜案　國台辦喊「非針對台灣人」懲治的是極少數

▲中國稱破獲千起台諜案，國台辦聲稱「只依法懲治極少頑固分子」。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

中國國安部日前宣稱「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」，陸委會批評中共當局將主張民主自由的台灣人民都當成「間諜」。 國台辦16日回應稱，「依法懲治」的是極少數涉「獨」頑固分子，不涉及廣大台灣民眾。

中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮下午透過新聞稿回應「大陸有關部門不明確的法律濫權羈押，將主張民主自由的台灣人民都當成『台獨分裂勢力或間諜』;對台進行『恫嚇』，並遂行『認知作戰』」的問題時，作了上述表示。

她說，「民進黨當局」故意混淆極少數台獨頑固分子和廣大台灣民眾，故意混淆間諜違法犯罪行為和兩岸人員正常交流活動。

朱鳳蓮並稱，「台獨是台海和平穩定最大威脅」，兩岸民眾高度支持有關依法懲「獨」措施，充分認識到依法懲治的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的頑固分子，不涉及廣大台灣民眾。

她還說，中國大陸堅定支持兩岸正常、健康交流往來，依法保護台灣民眾合法正當權益。希望在安全健康的交流環境中，讓兩岸民眾安心交流，放心往來。

中國國安部微信公眾號「國家安全部」13日發布「堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭」的文章，宣稱「國家安全機關持續重拳出擊，開展系列專項行動，連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」。

對此，大陸委員會表示，所謂「千餘起台灣間諜竊密案件」，如果不是為了誇大業績、吹牛膨風，就是再次公開宣示，中共國安部門運用模糊與不明確的法律，濫權羈押，將不符中共政治意識形態、主張民主自由的台灣人民，都當成「台獨分裂勢力」或「間諜」 。