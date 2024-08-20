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挺花蓮！侯友宜提5大面向合作　萬人遊花蓮、購柚10萬公斤

▲▼新北市長侯友宜率市政參訪團到花蓮縣政府拜訪，雙方交流會議中達成合作共識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲新北市長侯友宜率市政參訪團到花蓮縣政府拜訪，雙方交流會議中達成合作共識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403強震重創花蓮民生經濟，響應縣長徐榛蔚力邀相挺，新北市長侯友宜18日率市政參訪團到花蓮進行踩線體驗，19日一行人更特地前往花蓮縣政府拜訪，雙方交流會議中達成合作共識，包括推動下半年萬人遊花蓮、訂購文旦柚十萬公斤、花蓮農特產伴手禮行銷新北大型展售會等政策深化合作，支持花蓮經濟復甦。

0403地震造成的觀光與經濟衝擊更勝以往，加上連日午後豪雨及餘震不斷，導致各地遊客對花蓮旅遊仍有餘悸，可能造成下半年景氣短時間無法恢復。繼台中市、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、台東縣長等縣市首長齊聚花蓮關懷振興後，同樣做為花蓮縣友好城市的新北市長侯友宜也率市府團隊蒞臨相挺，並推廣花蓮的美好，號召民眾踴躍走進花蓮一同振興經濟。

▲▼新北市長侯友宜率市政參訪團到花蓮縣政府拜訪，雙方交流會議中達成合作共識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚首先感謝侯市長在競選總統期間積極關注花蓮聯外交通的建設議題，更撥冗前來推廣花蓮觀光，0403大地震之後，花蓮縣政府對於災損危險建物處理提出多元措施，如火如荼協助花蓮鄉親們早回歸正常生活。好山好水的花蓮向來是國內外旅客旅遊首選，0403地震雖然影響太魯閣國家公園景觀，但其他所有景點都依然美好不受影響，歡迎國內外旅客安排旅程，親身踏上花蓮土地，體驗花蓮的美好風景與人情。

新北市長侯友宜感謝花蓮熱情的接待，但因為連外道路讓觀光客裹足不前，造成以觀光立縣的花蓮經濟逐漸蕭條，對於花蓮依然美好，他仍鼓勵大家找尋最適合的方式走進花蓮。他提到，花蓮好新北才會好，新北市與花蓮縣的合作將持續，共同提升彼此的觀光與友好，為花蓮的重建和發展貢獻力量，他更盛讚花蓮縣長年所推動的永續旅遊，未來回去也將與團隊討論，創造屬於新北市的永續旅遊。

▲▼新北市長侯友宜率市政參訪團到花蓮縣政府拜訪，雙方交流會議中達成合作共識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

對於以行動支持花蓮產業振興，侯市長提出，新北市政府與花蓮合作方案涵蓋觀光、住宿、農產品銷售及商品拓銷等多個面向，分別為：
1.市府各局處及新北旅行業者下半年預計帶動超過1萬人次赴花蓮旅遊。
2.洽談旅宿業者合作，推出「住花東、享新北住宿優惠」方案，憑花蓮、台東住宿憑證來新北住宿即可享優惠，相關優惠資訊將公告在新北市觀光旅遊網。
3.在農產品方面，新北市果菜運銷股份有限公司、新北市農會及市府計劃協助運銷超過10萬公斤的花蓮文旦。
4.邀請花蓮農友參與新北的農產展售會，已成功媒合32家農友，提供75個展售攤位，讓花蓮特色農產品有更多曝光機會。
5.將在今年新北板橋府中的奇幻城市、及新北歡樂耶誕城等大型活動市集中設立花蓮商品拓銷專區，並協助製作團購DM提供各大公司、以及媒合19家觀光工廠提供專區銷售花蓮特產。

花蓮縣政府觀光處長余明勳於簡報中也說明，暑假假期雖然接近尾聲，但花蓮各項大型活動不間斷，包括全國最大暑期水上活動「2024年知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動（7/6-8/26）」、於8月起在玉里赤科山、富里六十石山接力盛開綻放的「金針花季(8/10-10/16)」、將在大農大富平地森林公園舉辦的唯美浪漫「花蓮星光音樂會）9/28）」，以及持續開跑至11月底的「花蓮魅力自行車道」等活動。此時到花蓮可以享受縣府及中央提出的旅遊補助雙響炮，自由行住宿不分平日、假日每房均補1千元，如再前往三項指定永續旅遊項目，就有機會獲得特斯拉model 3 煥新版及機票；20人以上團體旅遊縣府補助3晚4.5萬、中央補助2萬，最高6.5萬元；持「國旅卡」到旅展「花蓮館」消費，刷8千元核銷上限1萬6千元，歡迎旅客趕緊下訂花蓮旅宿享優惠，感受充滿活力且依然美好的花蓮頻率。

▲▼新北市長侯友宜率市政參訪團到花蓮縣政府拜訪，雙方交流會議中達成合作共識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外為促進地方經濟循環，花蓮縣政府推出短期「市集加倍券」，每週五、週六民眾可以在縣內14處市場以100元現金兌換面額200元加倍券，目前已經發放四週，未來將於8月23、24日2天發放，歡迎鄉親朋友們共襄盛舉。相關活動資訊請參考花蓮觀光粉絲團FB專頁及花蓮觀光資訊網。

新北市政府團隊昨日一連串體驗花蓮的在地生活，參訪具代表性的商圈和景點，包括金三角商圈、將軍府及賞鯨遊程等，更享用花蓮在地美食，如來成排骨、周家蒸餃等，並遊覽東大門夜市，感受花蓮的夜生活魅力。今日更前往花蓮聖天宮參拜祈福，享用博愛街米粉湯、包心粉圓、液香扁食等，並採買在地農特產品及伴手禮，支持花蓮的觀光與產業。

值得一提的是，侯友宜市長今日也受花蓮縣政府的邀請拍攝「疊石固花蓮」以疊石意象為主題的短影音，並期望各界能一起接力，用疊石象徵持續守護花蓮，用韌性城市的正能量回饋每一位來花蓮的朋友們，讓花蓮依然美好，迎向全世界！

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