「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲　網吃雞鴨飯無效

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

北檢偵辦京華城容積率圖利案，聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲。不過，北院1日晚間召開羈押庭後，2日凌晨3點多諭知，柯文哲犯罪嫌疑不重大，當庭釋放。資深媒體人謝寒冰對此發文表示，北檢這次「丟大臉」了！此文一出，也掀起網友熱烈討論。

謝寒冰在30日播出的政論節目《大新聞大爆卦》中提到，依據他過去跑新聞的經驗，柯文哲從住家出來時，表情還算鎮定，所以檢調應該沒搜到什麼很關鍵的東西。

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謝寒冰當時還指出，檢察官一定會聲押，只是法官會不會准許就是另一回事，不過他覺得最後會裁定交保，畢竟柯文哲是在野黨黨主席，除非有很明確的證據證實柯和案子有緊密關聯，否則要直接羈押是困難的。

對於此案，這幾天有部分名人、網友都點名要吃「雞鴨飯」（象徵「羈押」），藉此調侃柯文哲，如今柯文哲被無保請回，也讓一些人感到意外。而謝寒冰則在臉書上發文表示，「北檢這次丟大臉了！」

謝寒冰此話一出，不少網友也熱烈討論，「應該說阿北請的律師真的很強」、「顯然北檢在金流部分上沒有掌握直接證據」、「還好法官還是有良心」、「以為是胸有成竹，結果是罪證不足」、「雖然我沒喜歡過阿北，但這種弄不X你，也要搞臭你的手段，很令人不齒氣憤」。

北院說明，柯文哲非都委會與會人員，也無相關專業，加上檢察官所提出的事證尚有其他合理解釋空間，也尚未達到「有犯罪之高度可能性」的程度，因此諭知請回。