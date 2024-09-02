3案酸柯文哲是「容易被騙體質」　律師嘆：也想當領導人？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案，被北檢聲請羈押禁見，今（2）日凌晨3時，獲法官裁定無保請回。相當關注案件進度的律師林智群，多次在粉專發文，曾喊民眾黨記者會上有「木可兩大謎團」，後來推測柯文哲會遭羈押，在裁定無保請回後，他則喊「羈押庭順序」很奇怪，稍早則酸柯，「容易被騙體質也想當領導人」，引發議論。

柯文哲獲法官裁定無保請回後，林智群約上午5點半曾發文指出，「羈押庭順序」很奇怪，「因通常主嫌是放最後一個，怎麼會是副市長？」他也提到，訴訟過程本來就是浮動狀態，要從一些小細節去觀察檢察官、法官的態度是否發生變化。

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隔了1個多小時，林智群又表示，「法院認證阿北都是閉著眼睛蓋章」，要「看戲的大家可以解散回家了」，還在留言處說，「阿北之前接受訪問時曾經表示他當市長第一年都亂當，看起來是謙虛了。」

上午近9點半的時候，他又有感「藍白合，阿北被國民黨騙；政治獻金，阿北自承識人不明；京華城，阿北被副市長隻手遮天，被蒙蔽還蓋章。」直嘆「#容易被騙體質也想當領導人」。見狀，許多人也紛紛搖頭，「什麼都不知道，不是貪污要不然就是個北七」、「請問那我們要相信司法，還是相信民選市長是87」、「昏君比貪汙更可怕！」