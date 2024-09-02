賴清德「行庫限貸因應過當了！」　要求已簽約、首購族要盡量給

▲總統賴清德接受電視專訪。（圖／年代提供）



記者陶本和／台北報導

銀行近來因放款過度集中不動產，引發所謂的「限貸令」風波。對此，總統賴清德1日接受節目專訪時表示，央行的確公開講沒有限貸令，會這樣講是因為法律規定，銀行對房地產融資不可以超過本身資產的30％，是在提醒已經接近30％；他認為，金融行庫在因應這件事時過當了，理論上已經簽約的要給人家，第一次購屋的也要給，特別是一般民眾。

針對近期新青安貸款引發的房價上漲風波，賴清德表示，當時是800萬，我們把它提高到1000萬，租金補貼本來是半碼0.125，那就加上一碼，本來三年繳本息，改成五年開始繳，給予更寬鬆的方式。

不過，賴清德說，本來是要幫助沒有房子住的年輕人，但現在發現有些人有房子去買第二戶，或是買來去出租，或是抱著投資心情來買。他表示，這比較可惜，行政院發現問題就來做個調整，希望經費用在有需要年輕人身上。

賴清德說，中央銀行的確公開講沒有限貸令，為何會這樣講，是因為法律規定銀行對房地產融資，不可以超過本身資產的30%，那現在是發現台灣很多金融機構都接近30％，所以是提醒已經接近30％，結果金融機構處理這件事，變成新的要借就不借了，已經談好了、簽約了，卻突然中斷。

賴清德表示，中央銀行是提醒，如果繼續做房地產融資，會超過法律規定，不是政府要求，是法律規定，有些已經到了29點多，所以請他們（指銀行）小心。他認為，金融行庫因應這事件時候過當了，理論上已經簽約要給人家，第一次購屋要給人家，特別是一般民眾。