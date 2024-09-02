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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳訊息盼「公平對待柯文哲」　陳昭姿：我跟賴清德是長期朋友

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北檢門口湧入大批支持者、黨公職前往聲援，民眾黨立委陳昭姿1日驚爆，有傳訊息給總統賴清德希望公平、人道對待柯，總統府則回應，賴基於國安考量已停用私人手機，且不會對偵辦中個案做評論。對此，陳昭姿2日說明，自己跟賴清德是長期朋友，自己只是要求最基本的公平人道，並非網開一面。

▲▼民眾黨團聯訪記者會 報到。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今是立院報到日，民眾黨團一早集體報到。（圖／記者屠惠剛攝）

黨團總召黃國昌率立委黃珊珊、吳春城、張啓楷、麥玉珍、陳昭姿、林憶君等人，一同於2日上午8時到立院報到。針對昨自爆傳訊息給賴，希望公平對待柯，被民進黨批評身為立委應知道總統不能干預司法？陳昭姿回應，「賴清德跟我是長期的朋友。」

陳昭姿提及，外界都知道她是非常堅定的綠營支持者，她也與賴清德約20、30年之久，賴甚至曾在同家醫院當過住院醫師，「我相信很多人都有他的手機，我只是覺得要求一個最基本、最基本的（請求），請聽清楚，不是網開一面、不是特權，只是最基本的公平跟人道。」

陳昭姿強調，因為看到柯文哲受到幾十個小時的精神凌虐，「我不捨，我們要求的就是最基本4個字『公平人道』。」媒體追問，有沒有跟賴聯繫上？陳昭姿則說「他沒回覆我」。

▼陳昭姿。（資料圖／記者屠惠剛攝）

▲▼黃珊珊 陳昭姿 民眾黨召開 人民想要的 我們做得到 民眾黨成果發表 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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