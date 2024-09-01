婦人滿身污漬躲遠遠　賴清德看見「主動上前」！暖心一幕被拍下

▲賴清德看見婦人盯著他、滿臉笑容，主動上前致意。（圖／翻攝臉書／伍麗華）



記者柯振中／綜合報導

總統府秘書長潘孟安母親潘林美鳳8月31日病逝，總統賴清德1日特地南下弔唁，現場有大批民眾聚集。值得一提的是，當時有名婦人滿身污漬，滿臉笑容看著賴清德，但不敢上前，而賴總統發現以後，主動上前向婦人致意，親民的畫面也被捕捉了下來。

民進黨立委伍麗華在臉書上分享，她第一次與賴清德見面時，對方是行政院長，而她則是剛到縣府服務，並且代表原民處發言，提及農路對原鄉農業運輸的重要，這項訴求不久後也會得了回應。

第二次見面時，賴清德是副總統，到原鄉關懷文健站長輩，並親自幫忙量血壓、解釋保養之道。當時賴清德準備離開，不巧碰到下雨，賴清德主動幫解說人員撐傘，邊走邊講的一幕，令人相當難忘。

▲賴清德看見婦人盯著他、滿臉笑容，主動上前致意。（圖／翻攝臉書／伍麗華）



至於第三次見面時，伍麗華已是立委，賴清德則是以總統候選人的身分，來參加全國原住民運動會開幕。當時主辦單位想引導賴清德去貴賓室，不過賴清德堅持在台上看大家表演，雖然孤單地坐在位子上，但仍自得其樂地「落拍」做動作，而她也拿起手機，偷偷拍下副總統手舞足蹈的認真模樣。

潘孟安母親仙逝後，賴總統到潘孟安秘書長的車城老家致哀，臨去前有不少街坊鄰居、攤販及香客來列隊寒暄。

在一睹總統風采的群眾當中，有位婦人雙手、衣服及錢包滿是污漬，雖然笑容滿面，但相當害羞、只是默默站在角落，並直勾勾地看著總統。而賴清德看見以後，也朝著婦人的方向走去，並且準備致意，而溫馨的畫面立即就被伍麗華捕捉了下來。

溫馨的一幕曝光後，受到許多討論，不少支持者對此吶喊，「真的很溫馨、親民的賴總統」、「總統真的很親民」、「總統的關心，永遠專注在人民」、「委員也是一樣超親民，大家一起加油。」