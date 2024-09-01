會跟陳佩琪一樣看1.2億豪宅？　賴清德：我關心一般人有無房子可住

▲總統賴清德接受專訪。（圖／年代提供）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪近日被爆出去看價值1.2億的豪宅。總統賴清德1日接受《雅琴看世界》專訪時，被問及此事，他表示，基本上他當總統關心的是一般人有無房子可以住，這是他關心的議題，某個人去看多少錢、高價房子不是他評論範圍。

主持人張雅琴提到陳佩琪看1.2億元豪宅一事，她表示，自己的父親也是開診所的醫師，所得不錯但應該買不起1.2億的房子；她問賴清德，自己也是醫師背景，如何評估醫生是否真的可以買得起？

賴清德則笑著說，他說不會去看，好像有點否定別人。他表示，基本上他當總統，關心的是一般人有無房子可以住，這是他關心的議題，某個人去看多少錢、高價房子不是他評論範圍。

至於台灣房價的問題，賴清德表示，競選時候有提出政見，要解決年輕人居住問題。第一，是延續社會住宅興建，蔡英文興建12萬戶，他則是以8年來計算，要蓋13萬戶，總共是25萬戶。

賴清德說，第二是「包租代管」，蔡英文時是8萬戶，他希望做17萬戶，加起來就是25萬戶；第三是租金補貼，蔡英文時是補貼25萬戶，他希望增加25萬戶，加起來就是50萬戶。

上述三點加起來總共是100萬戶，賴清德說，為何要做到100萬戶，目前台灣社會有需要租房子的戶數是80幾萬，所以希望蔡英文用8年，他用另外8年，來把社會問題解決。