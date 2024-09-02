　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／柯文哲當庭釋放「無保請回」　北院說明理由

▲柯文哲遭聲押無保請回，小草場外歡聲雷動、振臂歡呼。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、柯沛辰／台北報導

北檢偵辦京華城容積率圖利案，聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲。不過，北院1日晚間召開羈押庭後，2日凌晨3點多諭知，柯文哲犯罪嫌疑不重大，當庭釋放。北院說明，柯文哲非都委會與會人員，也無相關專業，加上檢察官所提出事證，尚存有其他合理解釋空間，也尚未達到「有犯罪之高度可能性」之程度，因此諭知請回。

北院表示，本案爭點在於110年9月9日都委會第783次會議決議中，外加20%之容積獎勵，使總容積率由560%提高至672%一事（下稱系爭20%之容積獎勵），以及基於該會議決議所衍生的：

一、臺北市政府以110年11月1日府都規字第11030520111號公告核定之都市計畫所外加20%之容積獎勵。

二、111年10月18日臺北市都發局所核發之建照，客觀上是否合法，以及被告主觀上是否明知其為違法而仍為指示。

北院強調，按羈押要件中所稱「犯罪嫌疑重大」是指很有可能如此、有犯罪之高度可能性程度。若是爭執20%容積獎勵，客觀上確有違法之情形，有監察院糾正案文在卷可稽，既不符合「都市計畫法第24條」，也不符合「都市更新建築容積獎勵辦法」（蓋與都市更新性質不同），以及不符合公益性、對價性。

北院說明，本案關鍵在於被告是否明知都委會將以形成違法決議之方式圖利京華城，或被告是否明知系爭20%之容積獎勵係屬違法。然而，被告並非都委會之與會人員，而無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業，則其主張其信賴形式上具專業性且為多數決之都委會決議，以及具相關專業之彭振聲之意見，尚非無據。

北院指出，本案為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，依目前卷證資料，就檢察官所提出之事證，尚存有其他合理解釋空間，綜加計該等事由，亦尚未達前述「有犯罪之高度可能性」之程度，故尚不能認被告就彭振聲、應曉薇等人主導都委會形成違法決議之行為已有所知悉或指示，或被告明知系爭20%之容積獎勵係屬違法，而不能認被告主觀上有明知違法（此為圖利罪及受賄罪之共同要件）之情形。綜上諸情，應認聲請人就羈押要件中「犯罪嫌疑重大」之要件，其釋明尚有不足。

至於彭振聲，北院表示，雖然彭辯稱都是依照都委會通過的決議去做、都是依法行政云云，但被告當時是都委會會議主席、專案管理人，堪認是本案上層及關鍵角色，故其對本案犯罪事實應知之甚詳，何況共犯應曉薇、沈慶京亦俱為本案上層共犯，利害本多有一致之處，共犯邵琇珮則顯可疑係因畏罪而潛逃中。綜上，堪認被告與本案共犯有勾串之虞，因此諭知羈押禁見。

▼北院裁定柯文哲無保請回！彭振聲羈押禁見。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼北院裁定柯文哲無保請回！彭振聲羈押禁見。（圖／記者呂佳賢攝）

ET快訊
快訊／柯文哲出來了！面色凝重走出北檢　陳佩琪落淚
快訊／柯文哲無保請回！北檢將提抗告
快訊／柯文哲當庭釋放「無保請回」　北院說明理由
快訊／柯文哲裁定結果出爐！無保請回
即／館長二度現身北檢「擁抱黃國昌」　彭振聲主張無罪再傳不適

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彭振聲遭羈押禁見！搭乘囚車離開北檢

快訊／柯文哲被帶走69小時　批檢方「編故事」壓迫凌虐

快訊／柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」：法官扛住所有壓力

彭振聲「聽見被羈押」訝異又難過　北院：賄賂金額極為龐大

快訊／柯文哲出來了！面色凝重走出北檢　陳佩琪落淚

快訊／柯文哲當庭釋放「無保請回」　北院說明理由

快訊／柯文哲無保請回！北檢將提抗告

快訊／彭振聲羈押禁見！北院裁定理由曝光

快訊／柯文哲無保請回！支持者北檢外振臂歡呼

快訊／北院裁定柯文哲無保請回！　彭振聲羈押禁見

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

快訊／彭振聲遭羈押禁見！搭乘囚車離開北檢

快訊／柯文哲被帶走69小時　批檢方「編故事」壓迫凌虐

快訊／柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」：法官扛住所有壓力

彭振聲「聽見被羈押」訝異又難過　北院：賄賂金額極為龐大

快訊／柯文哲出來了！面色凝重走出北檢　陳佩琪落淚

快訊／柯文哲當庭釋放「無保請回」　北院說明理由

快訊／柯文哲無保請回！北檢將提抗告

快訊／彭振聲羈押禁見！北院裁定理由曝光

快訊／柯文哲無保請回！支持者北檢外振臂歡呼

快訊／北院裁定柯文哲無保請回！　彭振聲羈押禁見

民眾黨：感謝裁決還「一生行事坦蕩」柯文哲公道　挺直腰桿奮戰到底

快訊／彭振聲遭羈押禁見！搭乘囚車離開北檢

快訊／柯文哲被帶走69小時　批檢方「編故事」壓迫凌虐

快訊／柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」：法官扛住所有壓力

彭振聲「聽見被羈押」訝異又難過　北院：賄賂金額極為龐大

快訊／柯文哲出來了！面色凝重走出北檢　陳佩琪落淚

快訊／柯文哲當庭釋放「無保請回」　北院說明理由

快訊／柯文哲無保請回！北檢將提抗告

快訊／彭振聲羈押禁見！北院裁定理由曝光

快訊／柯文哲無保請回！支持者北檢外振臂歡呼

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

社會熱門新聞

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

即／柯文哲、彭振聲羈押庭結束　北院凌晨3點宣示裁定

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

柯文哲羈押庭結束　換彭振聲接受訊問

柯文哲出來了！面色凝重走出北檢

彭振聲羈押禁見　北院裁定理由曝光

即／毛嘉慶、練鴻慶赴北檢遞狀　告發北檢洩漏秘密

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

陳佩琪、黃珊珊凌晨現身北檢！

墾丁廢墟驚見2乾屍　死者竟是夫妻

柯文哲無保請回！支持者北檢外振臂歡呼

柯P羈押庭　超過深夜11點可拒夜間訊問

更多熱門

相關新聞

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭到調查，2日凌晨3點多被裁定無保請回，現場支持者聽見以後，大聲振臂歡呼。對此，北檢將提出抗告。

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

陳佩琪、黃珊珊凌晨現身北檢！

陳佩琪、黃珊珊凌晨現身北檢！

矢板明夫曝訪柯經歷：年輕人都吃他那套

矢板明夫曝訪柯經歷：年輕人都吃他那套

陳昭姿稱「傳訊給賴清德」！綠委回嗆

陳昭姿稱「傳訊給賴清德」！綠委回嗆

關鍵字：

柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

即／柯文哲、彭振聲羈押庭結束　北院凌晨3點宣示裁定

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

柯文哲羈押庭結束　換彭振聲接受訊問

快訊／11號颱「摩羯」今晚生成　朝巴士海峽移動

即／館長二度現身北檢「擁抱黃國昌」　彭振聲主張無罪

柯文哲出來了！面色凝重走出北檢

彭振聲羈押禁見　北院裁定理由曝光

一愛愛就痛！人妻忍10多年「突被提離婚」　夫喊：受不了

即／毛嘉慶、練鴻慶赴北檢遞狀　告發北檢洩漏秘密

9月第一周「最強運生肖」出爐　屬雞財運大贏家、屬馬貴人來了

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

傳柯文哲被捕前私訊創黨大老：每個人都在推責任

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面