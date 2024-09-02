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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對柯文哲京華城案無保請回「很震驚」　柯志恩：這只是第一關

▲▼ 柯志恩回應高雄市長選舉議題。（圖／記者陳煥丞攝）

▲對於柯文哲被無保請回，柯志恩坦言還是很震驚。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉入京華城容積率弊案，台北地院今（2日）凌晨將柯文哲裁定無保請回，前北市副市長彭振聲則收押禁見。國民黨立委柯志恩受訪坦言，自己滿驚訝，跟大家的預期都不同，期待司法勿枉勿縱；柯志恩也強調，柯文哲與威京集團主席沈慶京唱歌的行為不妥，身為政治人物，不能天真的說愛怎樣就怎樣。

柯志恩指出，雖然很震驚，但也替柯文哲高興，能稍稍作歇息了，不過柯文哲不僅只有京華城這案子，不期待這次的無保釋放未來就能平緩，應該釐清並期盼司法勿枉勿縱。

柯志恩認為，很多人過去跟柯文哲就是亦敵亦友的關係，藍營表態的也不多，所以很多人都還是在觀望的狀態，還是期望司法給與大家能夠公平正義審判的空間，不希望媒體也是無限上綱，強烈呼籲有多少證據多少話，太多影射很像在拍連續劇，這不應是媒體第四權所應發揮的公信力。

至於柯文哲稱沈慶京也是台北市民，柯志恩則說，財團不是不能見，但本案如火如荼在討論時，政治人物還是要避嫌，不能因為他是台北市民（就不避嫌），沈過去其實還有非常多案件，彼此之間還是有些關聯度；她強調，政治沒有那麼天真，柯文哲不能總說愛怎樣就怎樣，包含社會觀點也需要考量，柯文哲稱沈慶京是以市民身分跟他唱歌，「我個人覺得這個是不太妥當的！」

另，清大榮譽講座教授小笠原欣幸表示，民眾黨支持度僅剩10%，2026可能邊緣化重回藍綠對決嗎？柯志恩回應，當柯文哲今日3點步出北檢時，小草歡聲雷動，「因此先前對柯文哲人格還存疑的小草，現在可能又會有不同想法了吧！」

最後，柯志恩總結，目前評斷2026還太早，就像大家聽到柯文哲無保請回的消息時，也都跟預期不同，政治真的是瞬息萬變，「我們都不知道未來會是什麼樣子」，無論如何無保請回這只是第一關，未來柯文哲還有好幾關。
 

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