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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟「法官把自己當白痴」　黃智賢揭疑點：認定柯文哲不知情有事嗎

▲▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭到檢方約談調查，1日晚間召開羈押庭，最終裁定無保請回。對此，媒體人黃智賢今（2日）表示，柯文哲對於違法圖利，有絕對權力指揮、調度人員，還參與開會，法官卻說柯沒有指示，不知情此事，有事嗎？他批評，法官判決只有6個可能，「把柯當白癡」、「把自己當白癡」、「把台灣人當白癡」、「法官被白粉跟立委，嚇尿」、「枉法裁判」、「法官是文盲」。

黃智賢表示，法官是白癡？還是被嚇尿了？北院法官，裁決柯文哲無保請回。法官不知道是不是被嚇尿了？但她是笑了。

黃智賢表示，奇葩法官給的理由是，京華城案容積違法提高，這點法官承認是違法。但法官又說了「尚不能認被告就彭振聲、應曉薇等人主導都委會形成違法決議之行為，已有所知悉或指示」。意思是，北院法官竟然認為，這一切違法行為，都是都委會決定的，不干柯文哲的事。

黃智賢質疑，柯文哲對於違法圖利200億的京華大案，有絕對權力指揮，可以安排屬下調度人員，而且還參與開會。法官卻說，柯文哲沒有指示，甚至不知情此事。法官有事嗎？假裝看不懂公文？

黃智賢認為，法官稱「或被告明知『20%容積獎勵』係屬違法，而不能認被告主觀上有明知違法(此為圖利罪及受賄罪之共同要件)之情形」，意思是，柯文哲被告明知違法，但不能認為被告主觀上明知違法。法官有事嗎？這是正常人幹的事？

黃智賢說，這顯示法官認為，柯文哲沒有能力、沒有智商，可以明白京華城容積提高是違法的。即使身邊眾多親信一再告知違法，他都聽不懂，而當時法院已經判決京華城容積敗訴這件事，他還是不懂。

黃智賢再說，也就是說，法官認為柯文哲是白癡、認為前台大醫院急診室主任，一個當了好幾年台北市長的柯文哲，不知道京華城容積增加是違法的，不該給，即使都委會委員一面倒反對，還被換掉，市長也不知情。

黃智賢指出，許多公務員，包括愛將，前副市長林欽榮都大力反對，柯文哲卻不知情。包括前兩任都發局長，林洲民跟黃景茂，因為此事違法，都反對，甚至因此被柯文哲換掉，法官居然還說，柯文哲不知情。這法官，可以被全世界的貪官汙吏，供長生牌位了，保佑繼續貪贓枉法。

黃智賢總結，整個案件只有6種可能，第一「法官把柯文哲當白癡」、二「法官把自己當白癡」、三「法官把台灣人當成白癡」、四「法官被白粉跟幾個不肖立委，給嚇尿了，只好裝白癡」、五「枉法裁判，法官爽」、六「法官是文盲」。

▼媒體人黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

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