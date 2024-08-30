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社會 社會焦點 保障人權

視線死角釀禍！宜蘭超巨聯結車右轉「8歲童捲車底」　驚險畫面曝

記者游芳男／宜蘭報導

大車內輪差釀禍！昨（29）日下午，宜蘭市一輛聯結車於路口右轉時，疑似因為內輪差加上視線死角，導致右前車頭撞上直行、8歲男童所騎腳踏車，學童還被捲入車底，所幸駕駛立即發現緊急煞車。學童除了單車毀損外，只有腳部擦挫傷，經送醫後確定無生命危險，肇事原因有待警方進一步調查中。

這起事故發生在下午2時許，地點位於校舍路與陽明二路口。當時，21歲的李姓男子駕駛聯結車沿著陽明二路右轉校舍路，往黎明國小方向行駛，右前車頭與前方右側直行的學童腳踏車發生擦撞。

▲▼直行的學童腳踏車（箭頭所指）被右轉曳引車右前車頭碰撞，學童被捲入車底。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼直行的學童腳踏車（箭頭所指）被右轉聯結車右前車頭碰撞，學童被捲入車底。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

從監視器畫面可以看出，當聯結車右轉時，疑因內輪差及視線死角，李姓駕駛並未發現車頭右前方有學童腳踏車打算直行，導致車頭與單車發生碰撞，學童連人帶車被捲入右前車輪下，所幸李姓駕駛緊急煞車並下車查看情況，並將受傷的學童抱起，路人見狀也立即報警。

警消接報後立即將學童送醫，所幸學童意識清楚，並無生命危險。事故發生時，李姓駕駛並無酒駕的情況。目前，詳細的肇事原因仍在調查中。對此，宜蘭分局呼籲，大型車輛在轉彎時會產生內輪差，視野死角也較多，因此車輛或行人應保持安全的距離，避免同行，以防止危險的發生。

▲▼直行的學童腳踏車（箭頭所指）被右轉曳引車右前車頭碰撞，學童被捲入車底。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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