假消息！國慶焰火徵160人時新316元！　斗六警籲民眾勿受騙

▲2024國慶焰火將在雲林登場，網路出現時薪316元徵才訊息，警方會同縣政府民政處查證後，確認此為不實消息，現已正積極查處中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024國慶焰火將於10月10日在雲林登場，地方臉書社團《斗六人文社交圈》日前出現PO文，表示國慶活動需要徵求160名工作人員，徵才訊息上並註明工作時間為10月10日中午12時至晚間10時、時薪316元。斗六警方查證發現是假訊息，立即聯繫版主下架文章，並呼籲民眾留意，不要受騙上當。

斗六警分局近日進行網路巡邏，發現有人貼文「國慶煙火在雲林 徵160名工作人員（名額有限）」資訊，經會同縣政府民政處查證後，確認此為不實消息，除立即請網版將文章下架，現已正積極查處中，呼籲民眾勿轉傳不實訊息。

雲林縣政府表示，國慶焰火活動未對外招募工作人員，如係承攬廠商亦不應擅自使用縣府名義或圖片對外招募工作人員，民眾看到類似訊息應多查證，避免受騙。

▲2024國慶焰火將在雲林登場，網路出現時薪316元徵才訊息，警方會同縣政府民政處查證後，確認此為不實消息，現已正積極查處中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方呼籲，社群媒體上所見的各式徵才廣告，應先查證刊登者是否為合法公司行號，如通篇僅見LINE等通訊軟體為唯一聯繫窗口，或遇客服以各種理由要求先支付費用，並保證馬上可以申請退款，務必提高警覺。

斗六警分局強調，「求職」千萬不要提供提款卡、存摺、印章及身分證件等，另外也不要簽立本票、不明契約書或作保證人，避免落入「假求職真詐騙」之陷阱，若有疑問應立即撥打165反詐騙專線諮詢或撥打110報案。