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2024年斗六文旦節　「柚香柚幸福」膨鼠公園熱鬧登場

▲斗六市公所舉辦「柚香柚幸福！2024年斗六文旦節」，邀請在地農民現場展售優質的斗六文旦， 吸引許多民眾前往選購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農民在栽種技術上不斷提升，加上天然環境栽種優勢，種出LV等級的斗六文旦，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

文旦採收的季節來臨，斗六市公所昨、今2天在膨鼠森林公園舉辦「柚香柚幸福！2024年斗六文旦節」，邀請在地農民現場展售優質的斗六文旦， 吸引許多民眾前往選購之外，雲林縣長張麗善及副縣長謝淑亞和立法委員張嘉郡等貴賓，也親自蒞臨現場為辛苦的農民們加油打氣。

今年七月雖然受到凱米颱風的侵襲，斗六文旦仍維持一定的好品質。張麗善縣長表示，感謝農民在栽種技術上不斷提升，加上天然環境栽種優勢，種出LV等級的斗六文旦，為了讓全台灣的鄉親，都有機會認識甚至品嘗到最優質的在地文旦，縣府將在9月3日前往立法院舉辦行銷活動，希望透過立法院這個平台，為在地的文旦打造最亮眼的銷售舞台。

▲斗六市公所舉辦「柚香柚幸福！2024年斗六文旦節」，邀請在地農民現場展售優質的斗六文旦， 吸引許多民眾前往選購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文旦節活動現場公開頒獎表揚大斗六地區文旦品質評鑑各獎項。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市公所舉辦「大斗六地區文旦品質評鑑」，特等獎黃燕萍；頭等獎張冠能、田詠仁、李威樹；優等獎王善群、石宗生、張冠倫、張坤忠、林伯志；優質獎廖麗霞、王建鈞、黃金標、許晋魁、陳秋期、高振祥、簡金桂、張冠章、賴坤柚、陳萬生、鐘坤田、劉建麟、郭芳米、張坤旺、林震源、江家程、張進昌等，也在文旦節活動現場公開頒獎表揚。

▲斗六市公所舉辦「柚香柚幸福！2024年斗六文旦節」，邀請在地農民現場展售優質的斗六文旦， 吸引許多民眾前往選購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵指出，「2024年斗六文旦節」展售活動除優質的「斗六文旦」，也邀請雲林縣肉品市場雲饗豬、臺旺食品等名店販售中秋用品及伴手禮，且購買文旦達500元以上可獲得限量野餐墊ㄧ份。晚會更邀請無妄合作社、賴晏駒、陳零九等知名演藝人員與市民同樂，邀請鄉親及各界好友一起來同歡，以實際行動支持文旦農，買好柚過中秋，打造屬於斗六的文旦饗宴。

▲斗六市公所舉辦「柚香柚幸福！2024年斗六文旦節」，邀請在地農民現場展售優質的斗六文旦， 吸引許多民眾前往選購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所舉辦「柚香柚幸福！2024年斗六文旦節」，邀請在地農民現場展售優質的斗六文旦， 吸引許多民眾前往選購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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