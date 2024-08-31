護鄉親生命！雲林交通安全月啟動　打造禮貌秩序之城

▲雲林縣政府113年度交通安全月啟動記者會暨聯合宣導活動今日由縣長張麗善、新聞處長陳其育等人共同啟動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林2024上半年交通事故死亡人數較去年同期略減、違規裁罰量下降24.7%。雲林縣政府113年度交通安全月啟動記者會暨聯合宣導活動今（31）日在虎尾布袋戲館前廣場舉行，由縣長張麗善、新聞處長陳其育等人共同啟動；縣長張麗善表示，盼藉由每年9月的交通安全月進行加強宣導，強化民眾對交通安全的正確觀念。

開場由音樂家范薇帶來充滿藝文氣息的小提琴演奏，為「交通安全上路，雲林平安上場」活動揭開序幕，接著萬花筒劇團主演道安戲劇《停讓心・你我都安好》，特別演繹酒駕篇與禮讓行人篇，希望藉此喚醒鄉親的交通安全意識，透過生活化的小短劇向鄉親傳遞最基本且重要的交安守則，「千萬不要一時貪快與心存僥倖」，造成不可挽回的損害。

▲萬花筒劇團主演道安戲劇《停讓心・你我都安好》。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，希望鄉親們對於所有的標線標誌也能夠重視，「紅綠燈不是參考用的」。 我們每一個月針對道安會報、治安會報,我們都非常重視我們所有鄉親生命財產的安全,雲林縣一季比較去年同期的A1事故減少了11%、高齡者減少了35%，年輕人的A1事故沒有成長，所以透過這樣的教育道安宣導是有實際效用的。

▲新聞處設計「交通知識大挑戰」遊戲，透過一系列跨機關的道安合作宣導，讓民眾進行闖關任務，提醒用路人注意交通安全並遵守規定。（圖／記者蔡佩旻攝）

我們不只是加強科技執法，在工程技術上面也做了許多改善，不只是闢護島、安全島，還有行人步道的加強，及可能影響視線的路樹修整，各方面會造成這些意外事故的我們都會盡量排除，所以我非常感謝警察局、交通工務局與新聞處、教育處、社會處，透過跨局處大家通力的合作，守護我們鄉親生命財產的安全。

▲新聞處設計「交通知識大挑戰」遊戲，透過一系列跨機關的道安合作宣導，讓民眾進行闖關任務，提醒用路人注意交通安全並遵守規定。（圖／記者蔡佩旻攝）

新聞處長陳其育表示，9月是我們的交通安全月張麗善縣長非常重視雲林的交通安全，我們新聞處協助交通局、公務局及雲林監理站合作、共同宣導「禮讓行人」的部分，希望能建立這樣的文化讓我們所有的行人都能得到更安全的保障，也希望所有用路人尤其是駕駛能夠重視行人安全，讓雲林成為禮貌和秩序的城市，讓鄉親可以在這個美麗的地方過得更安全。

▲雲林縣政府113年度交通安全月啟動記者會暨聯合宣導活動今日由縣長張麗善、新聞處長陳其育等人共同啟動。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年是新聞處第四年舉辦交通安全月活動，特別設計「交通知識大挑戰」遊戲，透過一系列跨機關的道安合作宣導，讓民眾進行闖關任務，提醒用路人注意交通安全並遵守規定，現場鄉親絡繹不絕，經由交安知識分享與交流，來減少雲林交通事故的發生率。將交通安全的知識運用簡單趣味且淺顯易懂的遊戲方式，使民眾參與的過程中增加交通安全知識。

雲林縣113年度交通安全月宣導相關活動細節，可以在FB臉書「雲林好行_雲林道安宣導」、「雲林縣政府」等粉絲團，以及「雲林縣道安宣導團」官方網站，獲得最新訊息。