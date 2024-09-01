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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨發起連署！捍衛柯文哲清白　喊話司法要公平、程序要正義

▲▼柯文哲 陳佩琪 被檢調 廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭聲押禁見，大批「小草」支持者對此不滿，集結北檢大門聲援，民眾黨發布聲明，痛批北檢羅織罪名，全黨全力支持柯文哲。對此，黃珊珊今（1日）貼出「連署連結」，連結內民眾黨提到，希望能凝聚力量，聲援柯主席，主張司法秉持公平、捍衛柯主席力爭清白的權利，若願意還請協助民眾黨簽名連署，緊急應變小組也對於最新動態都有詳細的掌握，一起堅定面對接下來的難關。

黃珊珊於臉書貼出「連署連結」表示，程序要正義、司法要公平，歡迎連署！

連署連結中，民眾黨表示，「這是台灣民眾黨發起的連署書，希望能凝聚力量，聲援柯主席。我們主張司法應秉持公平，我們一定要捍衛柯主席力爭清白的權利！若願意還請協助我們簽名連署」。

民眾黨指出，中華民國是一個法治的國家，司法系統要遵守程序正義，8月30日北檢發動全面搜索柯主席住家、辦公室乃至中央黨部，不僅已踰越搜查必要範圍，事後北檢甚至發布不實新聞稿，已嚴重戕害法律尊嚴。

民眾黨再指，自該日清晨7時起，柯主席主動配合調查偵訊，至隔日凌晨2時，馬拉松式訊問長達19小時，柯主席依法提起救濟，主張偵訊期間內容多非關案旨，最後竟仍遭法院裁定駁回逮捕有據。

民眾黨說，柯文哲主席擔任台北市長期間，戮力從公，始終以市政發展及市民福祉為最高原則，清廉自持，將所有心力置於市政推展之上。

民眾黨呼籲，自柯文哲主席遭搜索至今，配合調查竟遭構陷羅織罪名，他們全力支持柯文哲主席捍衛自身清白之法律行動，並呼籲法院秉持獨立公正之原則，依證據秉公審理裁判。

最後，民眾黨強調，緊急應變小組對於主席的最新動態都有詳細的掌握，並持續緊盯檢調是否踰越正當法律程序，以捍衛主席名譽並守護司法程序正義，一起堅定面對接下來的難關。

▼柯文哲小草支持者在北檢完聲援。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼柯文哲小草支持者在北檢完聲援。（圖／記者黃克翔攝）

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快訊／民眾黨發起連署！

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