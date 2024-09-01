高雄人不搭輕軌？一票現身點頭　曝「致命傷」：都騎車啦

▲高雄輕軌。（圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

高雄有捷運、輕軌等交通建設，讓民眾可以根據自身目的地，選擇要怎麼搭乘。然而，一名網友在規劃高雄旅遊時，原本打算搭乘輕軌前往西子灣，當地朋友卻直接建議騎機車去就好，令他不禁好奇問卦，「高雄人為什麼不喜歡搭輕軌？」引發話題。

原PO在PTT的Gossiping板表示，他去高雄找朋友玩，本來想搭輕軌去西子灣，結果朋友查了輕軌票價，就跟他說「輕軌來回要70元、兩個人140（元），要坐39分鐘；我騎機車載你只要20分鐘，油錢才幾塊錢」，明顯沒有想搭輕軌。

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貼文一出，一票網友紛紛點頭，「南部都騎車啦」、「光要兩倍時間我就不會搭了」、「除了價格、龜速行駛，還要再加上出門到車站等車、出站到目的地，這一段距離的費用跟時間，能騎車直接到還不騎根本白癡！」「騎車方便多了。」

還有南部人現身，「喔…我高雄人，我不走路…走路很累很熱，太陽又那麼曬，又要提東西…」、「搭那個上班會遲到」、「慢就算了，登車點那個屋頂寬度比我家車庫還小，每次下雨天進去，我還是要撐傘到進車裡。」

不過，也有人表示，「事實是假日都是人」、「大家直覺式的還是不想等車，不過學生、老人還蠻喜歡的」、「輕軌的客群是觀光客為主」、「高雄輕軌的班距加上速度已經贏一堆公車了」、「上班會遲到，下班可悠閒的搭，不是上下班都需要同一種交通工具」、「實際上它幫助到很多學生和老年族群，這些你們都不看只會酸，真的可悲」、「觀光客搭很好玩」、「你有實際去看輕軌嗎？一堆人，你還擠不上去。」