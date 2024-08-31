數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

▲ 2024台灣文化創意博覽會閉幕前最後2天，會場內擠爆人潮 。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

文／中央社

2024台灣文化創意博覽會23日在台南登場，今天迎來閉幕前最後2天，大台南會展中心上午一開門立刻擠爆，至中午排隊人潮逾1000人，長度約1公里。

為期10天的台灣文博會明天閉幕，今、明2天是最後期限，市府初估遊客上看10萬人，尤以主展區之一的大台南會展中心更是擠爆，今天上午10時開門，大批遊客如潮水般湧進，會場周遭停車格一位難求。

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大台南會展中心策展主題是「寶島百面」品牌商展、文化策展，因遊客實在太多，中午一度傳出暫停進場，更有臉書（Facebook）粉專發布類似訊息，但文化部告訴中央社記者，只是進場速度較慢，未暫停進場。

1名遊客中午在臉書社群平台則說，大台南會展中心排隊人潮至少逾1000人，長度1公里，末端進場得花上3小時，雨傘、水都要帶，還要有覺悟。

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面對遊客似潮水，台南市政府和文化部緊急會商，原本打算發放號碼牌因應，讓遊客不必在場外曬太陽枯等，後來決定透過動線調整，以加速進場時間，截至下午2時，初估等候進場時間需要半小時。

市府文化局統計，台灣文博會主展場及周邊展區，開幕以來已累計35萬人次進場，今天進場截止時間是晚上7時30分，明天閉幕，進場截止時間是下午4時30分。

2024台灣文博會在台南，場域遍及大台南會展中心、台南文創園區、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區等地，規劃逾40場五感體驗與品牌小聚、10條文化走讀、Cosplay大遊行、戶外3D裸視裝置、夜間市集、音樂展演、變裝遊行、沉浸式展覽等。