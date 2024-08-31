　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

▲ 2024台灣文化創意博覽會閉幕前最後2天，會場內擠爆人潮 。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

文／中央社

2024台灣文化創意博覽會23日在台南登場，今天迎來閉幕前最後2天，大台南會展中心上午一開門立刻擠爆，至中午排隊人潮逾1000人，長度約1公里。

為期10天的台灣文博會明天閉幕，今、明2天是最後期限，市府初估遊客上看10萬人，尤以主展區之一的大台南會展中心更是擠爆，今天上午10時開門，大批遊客如潮水般湧進，會場周遭停車格一位難求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大台南會展中心策展主題是「寶島百面」品牌商展、文化策展，因遊客實在太多，中午一度傳出暫停進場，更有臉書（Facebook）粉專發布類似訊息，但文化部告訴中央社記者，只是進場速度較慢，未暫停進場。

1名遊客中午在臉書社群平台則說，大台南會展中心排隊人潮至少逾1000人，長度1公里，末端進場得花上3小時，雨傘、水都要帶，還要有覺悟。

面對遊客似潮水，台南市政府和文化部緊急會商，原本打算發放號碼牌因應，讓遊客不必在場外曬太陽枯等，後來決定透過動線調整，以加速進場時間，截至下午2時，初估等候進場時間需要半小時。

市府文化局統計，台灣文博會主展場及周邊展區，開幕以來已累計35萬人次進場，今天進場截止時間是晚上7時30分，明天閉幕，進場截止時間是下午4時30分。

2024台灣文博會在台南，場域遍及大台南會展中心、台南文創園區、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區等地，規劃逾40場五感體驗與品牌小聚、10條文化走讀、Cosplay大遊行、戶外3D裸視裝置、夜間市集、音樂展演、變裝遊行、沉浸式展覽等。

ET快訊
快訊／8縣市豪大雨特報！
快訊／柯文哲遭聲押禁見！
郭彥甫曬「柯文哲大笑畫作」：祝好運了阿北！
快訊／田曉雯、林姿妤勇闖帕運桌球女雙金牌戰
醫開噴高雄國賓「容積率1142％」！　市府說話了
美31歲知名球星「遭酒駕撞死」！　球迷湧哀悼
仍有「警報級大雨」！日本下周可能出現龍捲風

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／8縣市豪大雨特報！入夜雨彈持續　最新警戒區域曝光

打開吉伊卡哇扭蛋「驚見神秘1物」　她才知中獎！內行人：限定禮物

全程戴套！和男友激戰完「發現下面白白的」　網曝經驗：我也有

5生肖「9月財運」出爐！屬牛偏財運旺　鼠、兔小心財務危機

快訊／德威航空小港飛仁川航班訊號異常…放棄起飛　172旅客受影響

快訊／雨彈升級「8縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

新手媽NG行為罹患「媽媽手」抱娃超沒力　1條橡皮筋可預防

越替人想=運氣越好！日本腦科學家：助人被稱讚的喜悅就像收到錢

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

大聲經紀人曝「BIGBANG起床順序」　GD.TOP最難叫：真的心好累XD

「誰下面是弟弟」學生驚呼　老師突意會到大笑掉出框

快訊／8縣市豪大雨特報！入夜雨彈持續　最新警戒區域曝光

打開吉伊卡哇扭蛋「驚見神秘1物」　她才知中獎！內行人：限定禮物

全程戴套！和男友激戰完「發現下面白白的」　網曝經驗：我也有

5生肖「9月財運」出爐！屬牛偏財運旺　鼠、兔小心財務危機

快訊／德威航空小港飛仁川航班訊號異常…放棄起飛　172旅客受影響

快訊／雨彈升級「8縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

新手媽NG行為罹患「媽媽手」抱娃超沒力　1條橡皮筋可預防

越替人想=運氣越好！日本腦科學家：助人被稱讚的喜悅就像收到錢

輪椅羽球女將楊伊宸單打、女雙皆止步小組賽　結束首次帕運之旅

兄弟球迷助陣！悍將主場吸引10628人進場　創本季新莊最多觀眾

小吳加拿大逛街遇小偷！　「包包瞬間消失」驚慌過程曝光

快訊／8縣市豪大雨特報！入夜雨彈持續　最新警戒區域曝光

柯文哲遭聲押禁見！京華城容積率案涉圖利　法律攻防進入下一回合

快訊／柯文哲複訊後遭檢方聲押禁見！

「韓粉五虎將」陳清茂現身北檢　聲援柯文哲：政治追殺過於明顯

避免「疲勞性骨折」復發　林孝程注重預防措施

警犬福星退休了領犬員爸領養　侯友宜狂摸：以後少一個乖孫啦

郭彥甫曬「柯文哲大笑畫作」：祝好運了阿北！　親解發文意義

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

生活熱門新聞

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

律師「一句話解釋」柯文哲動機！　認看了難過：何必折磨自己

美國模式預測「下個颱風挑戰強颱」　專家憂：非常靠近台灣

熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐

當庭逮捕柯文哲！他曝狠招「不讓1畫面流出」

現在誰去墾丁消費？業者曝最大客群：1晚賺2萬

柯文哲疲勞轟炸19小時　他嘆「2句話」就能搞死你

生理期「妹子愛用1物」飄味道　全場尷尬：同事都知道

快訊／7縣市大雨特報　警戒到入夜

醫：柯文哲正用他的苦難告訴大家，這是一個什麼樣的國家

周末午後雷雨襲2地　下周可能有雙颱接力生成

更多熱門

相關新聞

台南市議長盃高中職熱門音樂大賽5隊參賽

台南市議長盃高中職熱門音樂大賽5隊參賽

2024年台南市議長盃高中職熱門音樂大賽，31日在北區立人國小風雨球場舉行，這次由台南市議會主辦，中華民國青年音樂研習協會承辦，市議員蔡宗豪服務處、建達文創公司協辦，提倡高中職青年學生對熱門音樂的興趣。

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

「4個便當270元」驚呆她！老闆主動道歉：菜太貴

「4個便當270元」驚呆她！老闆主動道歉：菜太貴

台南市勞工局邀亮哲行銷視障按摩

台南市勞工局邀亮哲行銷視障按摩

黃偉哲接待來訪日本外賓展現台南在地魅力

黃偉哲接待來訪日本外賓展現台南在地魅力

關鍵字：

台灣文博會台南大台南會展中心文化創意旅遊

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

快訊／柯文哲遭當庭逮捕！北院駁回聲請提審

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

即／工程車倒車撞機車！母子檔捲車底送醫不治

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

柯文哲解返北檢偵訊　館長發文：走了

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面