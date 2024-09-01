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拿坡里「炸雞桶、無骨雞塊買1送1」爽吃18天！12門市限定

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里炸雞專賣店祭出最新2大買1送1優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接開學季！人氣速食品牌「拿坡里」特意祭出「2大夯品買1送1」超殺優惠，包括脆皮戰斧綜合炸雞桶、唰嘴無骨雞塊通通有，即日起爽吃18天，小確幸趕緊收下。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲脆皮戰斧綜合炸雞桶吃得到2隻脆皮戰斧雞腿及3塊義式炸雞。

全台12家拿坡里炸雞專賣店最新「2大限定優惠」來了，有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買1送1」，每桶內含2隻脆皮戰斧雞腿及3塊義式炸雞，2桶特價399元；「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價只要109元，即日起至9月18日限時18天開跑。

「脆皮戰斧綜合炸雞桶」內的脆皮戰斧雞腿是選用連腿排的大雞腿，裹上脆皮炸雞粉現點現炸，外皮酥脆、微辣，每一口都鮮嫩多汁；義式炸雞則開放辣味和原味任選，把握機會吃。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王安格斯牛堡限時第2顆半價。

另，漢堡王至9月9日前則推「安格斯牛堡第2顆半價」優惠活動，優惠品項有「勁濃安格斯牛肉堡」、「安格斯厚切牛肉堡」、「花生安格斯牛肉堡」共3口味，任選2顆只要218元，每筆訂單限購5組（10堡）。

至9月23日加碼還有期間限定「銅板價雞塊餐」，10塊雞塊下殺59元。提醒以上優惠數量有限，售完為止，機場店、兒童樂園店、科技店則不適用此優惠。

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