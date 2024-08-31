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周末小確幸！必勝客「13吋大比薩半價吃」只有2天　20種口味任選

▲▼必勝客 。（圖／業者提供）

▲必勝客周末限定13吋大比薩下殺半價只有2天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快來吃比薩！人氣速食品牌「必勝客」周末限定「外帶13吋大比薩下殺半價」優惠來了，本周一共有20款人氣口味選擇，無論想吃澎湃松露海鮮珍珠起司比薩、法式卡菲海陸比薩，或是經典超級總匯、雙層美式臘腸都有，即日起限時2天開跑。

必勝客本周末祭出「外帶單點13吋大比薩半價吃」優惠，口味有法式卡菲海陸比薩、松露海鮮珍珠起司比薩、煙燻培根手撕豬、海鮮、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉、鐵板雙牛、黃金和風雞、超級總匯、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼比薩-海陸總動員、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷共20款，詳細優惠內容以官網為主。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王安格斯牛堡限時第2顆半價。（圖／業者提供）

另，漢堡王至9月9日前則推「安格斯牛堡第2顆半價」優惠活動，優惠品項有「勁濃安格斯牛肉堡」、「安格斯厚切牛肉堡」、「花生安格斯牛肉堡」共3口味，任選2顆只要218元，每筆訂單限購5組（10堡）。

至9月23日加碼還有期間限定「銅板價雞塊餐」，10塊雞塊下殺59元。提醒以上優惠數量有限，售完為止，機場店、兒童樂園店、科技店則不適用此優惠。

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