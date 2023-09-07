白鼻心暢行護岸動物通道　林業南投分署分享經驗

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署每年都會辦理工程生態友善與NGO交流座談會，本年度第8場次座談會日前登場，主題是生態友善機制工程案例分享；南投分署指出，座談會中提出生態檢核常見錯誤態樣，使參加座談會相關工程人員能有更多的認識及精進作為。

▲白鼻心利用護岸旁木樁排列而成的動物通行。（圖／林業保育署南投分署提供）

該分署工程承辦人員、設計監造單位及施工廠商都踴躍參加這次座談會，總共參加人數約40人，由生態委辦團隊弘益生態有限公司主講，生態專家暨東海大學生態與環境研究中心助理研究員陳志豪，及財團法人南投縣野鳥協會理事長張永達也共同與會。

▲▼既有護岸旁設置動物通道，讓白鼻心等哺乳動物可利用水域空間暢行。（圖／林業保育署南投分署提供）

參加這次交流座談會的生態專家都肯定南投分署在生態友善機制投入的努力，也很認同在治理工程中適當運用自然資材作為動物通道、改善整體棲地連結性，並建議可與當地社區共同協調進行合作維護：如在既有護岸旁設置排列木樁，或以護岸上坡度平緩的大石塊作為動物通道，讓白鼻心、台灣野山羊等哺乳動物可利用水域空間通行，新設之護岸適當運用自然資材、緩坡度的砌石工法作為動物通道，也讓台灣水鹿容易通行，都在監視錄影畫面中一覽無遺。

▲▼台灣野山羊和台灣水鹿經過護岸動物通道。（圖／林業保育署南投分署提供）

與會專家也提醒施工中便當廚餘等民生廢棄物要妥善處理及清運，以杜絕流浪犬貓的問題，並期許該分署為保育主管機關，應加強跨單位合作，透過不同單位的專長互相協調合作，共同來達成生態友善及維護管理等作業目標；陳志豪和張永達也提出建言，可做為未來工程在提報、設計、施工及後續完工維護階段的參考。

▲林業保育署南投分署建立生態友善治理溝通平台。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署承諾，未來持續精進並建立與民眾、生態NGO團體建立良性互動溝通平台，許多不同面向的意見都可做為治理工程在全生命週期各階段的參考。