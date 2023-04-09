好臭哦！原是掌葉蘋婆開花　山上花園水道博物館趁機生態教育

▲臭味撲鼻！原是掌葉蘋婆開花，山上花園水道博物館趁機生態教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館最近接到不少民眾投訴，表示在園區聞到一股異味，由於味道濃烈，質疑是館方清潔工作沒有確實而提出抗議，館方了解後，發現其實是正值花期，原係有「豬屎花」之稱的掌葉蘋婆花味，為了避免誤會，特別製作告示牌提醒，也趁機給遊客生態教育。

水道博物館戶外遼闊的空間，擁有多樣化的植栽，淨水池區的櫻花、博物館區的南洋櫻花期剛過，又迎來花旗木盛開，不少遊客專程前來賞花，但有遊客反映，包括入口廣場及某些特定區域，常會聞到類似糞便或腐敗的味道，相當掃興，甚至質疑館方沒有做好清潔工作，或是有人隨處便溺所致。

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工作人員巡視後，發現味道濃厚的區域，其實都有共同特徵，就是栽有掌葉蘋婆，目前也正值掌葉蘋婆花季，一朵朵紅色小花掛在樹梢，形成獨特景觀，加上紅色外殼的果實，吸引喜歡攝影的遊客前去拍攝，也因此更容易聞到異味

館方表示，園區內的掌葉蘋婆樹齡都已經數十年，相當巨大，每次一開花，數量驚人，傳出來的花味自然非同凡響，根據文獻資料指出，掌葉蘋婆是日治時期（西元1900年間）引進台灣的外來種，原產於熱帶亞洲、非洲及澳洲。在開花時節空氣中會瀰漫一股難聞的豬屎異味，對味道敏感者可能會覺得不太舒服。

為了避免引起誤會，加上趁機進行生態教育，館方在樹下設置了告示牌，介紹氣味由來；不過已經習慣氣味的館員表示，最近開始進入農作施肥期，跟附近農田使用有機肥的味道比起來，掌葉蘋婆的味道，還是相對好聞。