　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

民進黨「新住民諮詢站」金門首站正式揭牌　盼落實離島服務

▲▼民進黨「新住民諮詢站」金門首站正式揭牌。（圖／林名揚翻攝）

▲「新住民諮詢站」金門首站正式揭牌。（圖／林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

民進黨新住民事務部今年特別規劃在各縣市設立「新住民諮詢站」，就近提供多元化的服務，包括法律諮詢、生活資訊、就業輔導與文化交流活動，今（31）日在金門舉辦首場「新住民諮詢站」成立儀式，民進黨副秘書長何博文透露，會選在金門揭牌，象徵民進黨將新住民服務網路延伸至離島。未來也將持續擴大「新住民諮詢站」的服務據點。

民進黨新住民部與金門縣黨部合作，今（31）日舉辦首場「新住民諮詢站」成立儀式，由副秘書長何博文、新住民事務部主任羅美玲、金門縣黨部主委蔡其雍、金門縣信賴之友會理事長許燕政與金門南洋姐妹會理事長李麗美共同揭牌，正式啟動全台服務。

▲▼民進黨「新住民諮詢站」金門首站正式揭牌。（圖／林名揚翻攝）

民進黨副秘書長何博文表示，首場「新住民諮詢站」特別選在金門揭牌，象徵民進黨將新住服務網路延伸至離島。感謝新住民朋友對於台灣的貢獻與努力，也分享賴清德總統多次關心新住民朋友在台灣的適應問題，政府在醫療、就業、生活問題上是否能夠有效的照顧到新住民。

民進黨新住民事務部羅美玲主任表示，金門除了大家熟知的高粱酒、風獅爺、美麗的閩南古厝，現在還多了新住民朋友帶來的多元文化。新住民來自不同國家，來到台灣不管法律、醫療還是生活，難免會遇到許多問題，若能來到新住民諮詢站求助並得到解決，這就是新住民諮詢站成立的意義。金門是我們成立新住民諮詢站的首站，不僅證明民進黨重視地方均衡發展，更展現保障新住民權益的決心。

金門縣黨部主委蔡其雍表示：「金門不僅擁有豐富的歷史文化，也匯聚了來自各地的新住民朋友。金門約有3000多位新住民，雖然人少不過能更專注的服務大家，歡迎大家有空進來坐坐，每周也會有律師駐點提供法律服務，希望透過諮詢站，讓每一位新住民都能在金門有家的感覺」。

▲▼民進黨「新住民諮詢站」金門首站正式揭牌。（圖／林名揚翻攝）

ET快訊
數十萬人湧進台南！沙丁魚式人潮擠爆　文博會場內畫面曝
張文綺台中鹽酥雞店爆離職潮　損失200萬...機具成廢鐵
熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐
快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭
力挺柯文哲不會受賄！美女博士喊「釐清1關鍵」：市長也沒這權力
快訊／大雨特報擴大8縣市　國家警報響「大雷雨灌4地」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園龍潭警執行「靜桃專案」攔查20車　9車噪音超標

9月國際失智症月！竹山秀傳邀300長輩溪頭森呼吸　闖關活化大腦

民進黨「新住民諮詢站」金門首站正式揭牌　盼落實離島服務

王育敏關懷若竹兒　認購百盒禮盒陪同做鳳梨酥

台南市議長盃高中職熱門音樂大賽　5隊參賽爭取冠軍

暨大feat.國光客運！推大台北地區直達車　一路睡到目的地

南投縣政府推動綠色療癒　結合社區長照站邀長輩DIY綠色寵物

嘉義縣長照A個管進階訓 　提升專業知能及社區資源整合能力

嘉義市創意火肌舞跨齡同台尬舞　最小4歲最年長96歲

嘉榮護理之家傳遞正能量　攜手公益推動銀髮長輩心理健康

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

大聲經紀人曝「BIGBANG起床順序」　GD.TOP最難叫：真的心好累XD

「誰下面是弟弟」學生驚呼　老師突意會到大笑掉出框

桃園龍潭警執行「靜桃專案」攔查20車　9車噪音超標

9月國際失智症月！竹山秀傳邀300長輩溪頭森呼吸　闖關活化大腦

民進黨「新住民諮詢站」金門首站正式揭牌　盼落實離島服務

王育敏關懷若竹兒　認購百盒禮盒陪同做鳳梨酥

台南市議長盃高中職熱門音樂大賽　5隊參賽爭取冠軍

暨大feat.國光客運！推大台北地區直達車　一路睡到目的地

南投縣政府推動綠色療癒　結合社區長照站邀長輩DIY綠色寵物

嘉義縣長照A個管進階訓 　提升專業知能及社區資源整合能力

嘉義市創意火肌舞跨齡同台尬舞　最小4歲最年長96歲

嘉榮護理之家傳遞正能量　攜手公益推動銀髮長輩心理健康

哭哭了...休旅車追尾保時捷911雙門跑車　路人集體回頭

快訊／德威航空小港飛仁川航班訊號異常…放棄起飛　172旅客受影響

快訊／雨彈升級「8縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

快訊／輪椅羽球女將胡光秋擊退巴西好手　晉級巴黎帕運8強

滯仙賓礁多月終於起錨！菲海巡船馬上跟中國船擦撞

蘿拉3年前預告「即將財富自由＋離職」！蔡阿嘎一算苦笑：她達成了

天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

新新併首關！新光金下周最後買進日　掀委託書徵求大戰

新手媽NG行為罹患「媽媽手」抱娃超沒力　1條橡皮筋可預防

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

地方熱門新聞

全國高山型國家公園黑熊保育暨監測計畫明年上路

高雄長庚將接手經營大同醫院

南消中元普渡新化義消捐贈物資濟弱勢機構

臺灣登山申請一站式服務網9／2上線

竹市落實新學期開學整備

文博會台南古蹟大升級！在夜光下遇見最美的台南

台南大益夜市香腸大腸爆食安疑慮衛生局責令限期改善

謝國樑偕張啓楷參訪六堵科技園區

醫療奉獻獎得主看偏鄉計畫認勢在必行

黃偉哲接待來訪日本外賓展現台南在地魅力

六十石山金針花推遲盛開　賞花正好

台南市勞工局邀亮哲行銷視障按摩

護鄉親生命！雲林交通安全月啟動

勞動部雲嘉南區銀髮中心9/2開幕民眾體驗送好禮

更多熱門

相關新聞

當庭逮捕柯文哲！他曝狠招「不讓1畫面流出」

當庭逮捕柯文哲！他曝狠招「不讓1畫面流出」

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，昨（30日）上午遭廉檢搜索後，深夜移送北檢複訊，長達數19小時的疲勞轟炸，未料柯提出拒絕夜間偵訊、並欲逕自離開，遭當庭逮捕。對此，有鄉民直言，早上再請柯來一趟就好，接著曝陰謀論，「只是不想讓，『柯文哲像沒事人一樣走出來』畫面被流出全國播送！」

揭大日公司與林右昌「關係緊密」　藍曝一合照：他還到綠中常會報告

揭大日公司與林右昌「關係緊密」　藍曝一合照：他還到綠中常會報告

醫：柯文哲正用他的苦難告訴大家，這是一個什麼樣的國家

醫：柯文哲正用他的苦難告訴大家，這是一個什麼樣的國家

「金門海洋藝術季」百萬水舞設備燒毀！

「金門海洋藝術季」百萬水舞設備燒毀！

快訊／陸文旅部：近期恢復福建居民赴金門旅遊

快訊／陸文旅部：近期恢復福建居民赴金門旅遊

關鍵字：

新住民諮詢站金門民進黨服務

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

快訊／柯文哲遭當庭逮捕！北院駁回聲請提審

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

即／工程車倒車撞機車！母子檔捲車底送醫不治

柯文哲解返北檢偵訊　館長發文：走了

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面