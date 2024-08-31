民進黨「新住民諮詢站」金門首站正式揭牌　盼落實離島服務

▲「新住民諮詢站」金門首站正式揭牌。（圖／林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

民進黨新住民事務部今年特別規劃在各縣市設立「新住民諮詢站」，就近提供多元化的服務，包括法律諮詢、生活資訊、就業輔導與文化交流活動，今（31）日在金門舉辦首場「新住民諮詢站」成立儀式，民進黨副秘書長何博文透露，會選在金門揭牌，象徵民進黨將新住民服務網路延伸至離島。未來也將持續擴大「新住民諮詢站」的服務據點。

民進黨新住民部與金門縣黨部合作，今（31）日舉辦首場「新住民諮詢站」成立儀式，由副秘書長何博文、新住民事務部主任羅美玲、金門縣黨部主委蔡其雍、金門縣信賴之友會理事長許燕政與金門南洋姐妹會理事長李麗美共同揭牌，正式啟動全台服務。

民進黨副秘書長何博文表示，首場「新住民諮詢站」特別選在金門揭牌，象徵民進黨將新住服務網路延伸至離島。感謝新住民朋友對於台灣的貢獻與努力，也分享賴清德總統多次關心新住民朋友在台灣的適應問題，政府在醫療、就業、生活問題上是否能夠有效的照顧到新住民。

民進黨新住民事務部羅美玲主任表示，金門除了大家熟知的高粱酒、風獅爺、美麗的閩南古厝，現在還多了新住民朋友帶來的多元文化。新住民來自不同國家，來到台灣不管法律、醫療還是生活，難免會遇到許多問題，若能來到新住民諮詢站求助並得到解決，這就是新住民諮詢站成立的意義。金門是我們成立新住民諮詢站的首站，不僅證明民進黨重視地方均衡發展，更展現保障新住民權益的決心。

金門縣黨部主委蔡其雍表示：「金門不僅擁有豐富的歷史文化，也匯聚了來自各地的新住民朋友。金門約有3000多位新住民，雖然人少不過能更專注的服務大家，歡迎大家有空進來坐坐，每周也會有律師駐點提供法律服務，希望透過諮詢站，讓每一位新住民都能在金門有家的感覺」。