醫：柯文哲正用他的苦難告訴大家，這是一個什麼樣的國家

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，於今（31日）凌晨被移送至北檢複訊，但他拒絕夜間偵訊，隨後遭檢方以貪汙圖利等罪嫌當庭逮捕。精神科醫師沈政男在臉書上發文，憤慨直言：柯文哲正用親身經歷告訴支持者，這是一個什麼樣的國家！

沈政男今天在臉書發文指出，「柯文哲競選總統的口號是『把國家還給你！』如今，他正用親身經歷告訴支持者，原來，就只是在千萬市政府事務裡，根據SOP，在專家集體通過的議案上蓋章同意，就會被突然搜索住家，然後馬拉松約談十二小時，最後因為不願接受夜間疲勞偵訊而被逮捕。柯文哲正用他的苦難告訴大家，這是一個什麼樣的國家。」

沈政男進一步指出：「檢察官是用貪污治罪條例的圖利罪來當庭逮捕柯文哲，意思就是：查無不法金流來往，在柯文哲家裡也沒有搜到五百萬現金。如果查到，就會用收賄罪來辦理，不是圖利罪。圖利罪就是這麼奇怪，明明沒有收到商人給的一毛錢，只因你通過他們的申請案，就說你非法圖利他們。」

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▲柯文哲移送北檢複訊遭逮捕 醫師憤慨：這是一個什麼樣的國家！。（圖／記者黃哲民攝）

他也強調：「你看，現在有人在講圖利罪的『明知違法』構成要件了，是不是我最先提出來討論？整個公民論壇，包括網路與媒體，沒人懂圖利罪的構成要件，就在那邊打柯毀柯，只要把柯文哲關起來就好，其他一概不管，你說這是一個什麼樣的國家？」

沈政男感嘆，柯文哲的前同事、前幕僚看到他被搜索與約談，竟然額手稱慶、大肆歡呼，「可見台灣社會這幾年被撕裂得多麼嚴重。不是只有柯文哲，這幾年許多台灣人為了意識形態，為了政治與選舉，都跟家人親友撕破臉了，不是嗎？就是一個鼓勵政治惡鬥，到親友反目成仇的國家。」

他批評法律的不公，指出：「彭振聲已被聲押了，而羈押的條件是什麼？觸犯最輕本刑五年以上的重罪。但你看，圖利罪有兩種喔，貪污治罪條例裡有，刑法裡也有，而且兩者的刑度是不一樣的。貪污治罪條例是戡亂時期的遺產，至今沒有廢止，成了刑法的特別法，然後台灣司法就是一天到晚用過時又過重的特別法來辦案，前幾年有人只是挪用了兩千多元的公費，就被判了四年徒刑。」

▲柯文哲被移送北檢複訊，外面聚集了許多支持者、抗議者。（圖／記者劉昌松攝）

他認為，柯文哲的律師已經申請提審，法官即將介入此案，而基於彭振聲已經被聲押的情況，柯文哲恐怕也將面臨同樣的命運。然而，沈政男強調：「我先前論述過，起訴容易定罪難，現在看起來檢察官就是抓住一個容積率暴增的點，就懷疑圖利，就要押人，問題是明明柯文哲就是最注重SOP的人，而京華城案乃都委會二十多位委員開會後集體同意，白紙黑字寫說可以調高容積率，然後身為首長的柯文哲就蓋章，如此而已，檢察官要如何證明柯文哲『明知違法』？」

他質疑：「二十多位委員的共識決，就是認為可行不違法，怎麼說柯文哲『明知違法』？」

沈政男表示：「柯文哲不願意繼續這樣混日子，然後卸任以後，就被追殺了。一部分原因，是他容易出口傷人，得罪了人，人家要報復，於是先前被他說有弊案的人就出來攻擊他，而一些前同事、前幕僚，也趁機落井下石。但最大原因，就是四個字：政治惡鬥。」

▼小草支持者在北檢外聲援。（圖／記者黃克翔攝）