　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭大日公司與林右昌「關係緊密」　藍曝一合照：他還到綠中常會報告

▲▼ 國民黨守護基隆小組今(31)日召開「揭大日公司與林右昌緊密關係 民進黨議員甩鍋大翻車」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨守護基隆小組召開「揭大日公司與林右昌緊密關係 民進黨議員甩鍋大翻車」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨守護基隆小組今(31)日召開記者會，立委李彥秀、台北市議員柳采葳、國民黨發言人楊智伃，以及國民黨基隆市黨部發言人黃申棟等出席。記者會曝光一張照片並指出，民進黨議員想要將大日公司行賄弊案強推給前朝，但林右昌市長任內不但與大日公司負責人蘇幸福一起到民進黨中常會報告，將東岸商場交給大日當成重要政績，過去民進黨基隆市議員甚至屢屢為大日公司護航，並且收受蘇幸福政治獻金，民進黨想要甩鍋，卻甩在林右昌臉上。

李彥秀表示，大日公司行賄逃漏稅的手法一一被揭露，民進黨的議員不但不願意承認錯誤，甚至陷入時空錯亂的胡言亂語之中。李彥秀說，前基隆市長張通榮在2014年就已經卸任，大日弊案遭起訴，實際貪污行賄時間是2018年，甚至是林右昌的第二任任期內，民進黨卻仍想要透過推卸給前朝，企圖完美切割。張通榮恐怕沒想到，自己卸任四年了還要幫林右昌扛責任，被民進黨當成馬維拉。

楊智伃則表示，民進黨對於大日的護航早就不停上演。2024年1月30日的民進黨市議員張之豪，甚至直接批評謝國樑選上市長，「突然找理由，不跟大日續約」。民進黨的基隆市議員鄭文婷稱「但市府不把大日公司最後一年營運績效提出，可能就是怕被揭穿市府刻意不讓大日優先續約。」甚至翻出合約，大讚林右昌跟大日公司的合約對市府比較有利，「從合約上來說，市府給微風的條件比較好。」為貪腐的大日公司討價還價、護航到底。

除了市議員連番上陣，楊智伃也提到，林右昌市府的發言人游本明甚至說，「基隆人最反感的是謝國樑將東岸商場賤價標給微風三十年，出賣基隆市的未來給財團。」但是檢調偵查起訴，大日公司貪腐已經是罪證確鑿，證明真正賤賣市民公產給這個財團的就是民進黨。楊智伃批評，從民進黨基隆市議員，到基隆市府前發言人的言論，對得起基隆市民嗎？這些言論還敢在大日公司遭起訴後，繼續護航嗎？

▲▼ 國民黨指2018年9月林右昌把時任大日公司總經理蘇幸福（右二）帶到民進黨中央黨部，將東岸商場交給大日當成重要政績，跟在中常會上向黨內誇耀。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨指2018年9月林右昌把時任大日公司總經理蘇幸福（右二）帶到民進黨中央黨部，將東岸商場交給大日當成重要政績，跟在中常會上向黨內誇耀。（圖／國民黨文傳會提供）

柳采葳則說，從種種證據都看出來，民進黨跟大日的關係早就就已經非常非常的密切。蘇幸福早就已經去過中常會，而且也跟前總統蔡英文拍過照片，也不難想像為什麼他會把逃漏稅的公司就直接叫做小英有限公司。

柳采葳也進一步提到一個驚人的巧合點。他說，根據檢方的起訴書，蘇幸福在107年的時候行賄林右昌市府任內官員，一開始是五萬元，接下來每次十萬，好巧不巧，一個蘇幸福捐獻民進黨市議員候選人陳宜五萬元政治獻金，同一年蘇幸福就開始行賄林右昌市府任內官員，難道這五萬元，就是所謂的幸福密碼嗎？民進黨以及陳宜議員都必須出來講清楚，是不是背後有更高層的民進黨人涉入？

黃申棟則提到，基隆地檢正式起訴大日行賄案後，基隆市議會民進黨竟然跳出來扭曲起訴書狀中的內容，全力護航林右昌市府，具有律師身分的鄭文婷議員大言不慚的說「檢調在2022年7月搜索交通處，那時候林右昌還在任，他如果要包庇這些人，怎麼可能讓檢調發動搜索呢？」，難道檢調搜與不搜全在林右昌一念之間？原來民進黨的秘書長林右昌可以左右司法機關的調查進度，這句話從有律師資格的鄭文婷口中說出，她不會不知道是什麼意思，是不是民進黨在基隆操弄檢調成習慣，不小心膝反射脫口而出？

黃申棟進一步說，過去民進黨說大日公司是典範，優秀到負責人可以在民進黨中常會發表談話，在檢調起訴大日和林右昌時代的公務員時，卻又神切割，說這是謝國樑的鍋，民進黨的邏輯車禍，是忘了還是害怕想起來？他更呼籲基隆鄉親站出來，10/13反惡霸，挺善樑，讓民進黨知道基隆人不是民進黨議員可以隨便呼攏的。
 

ET快訊
快訊／法官認定逮捕合法！　柯文哲送回北檢繼續偵訊
快訊／柯文哲遭當庭逮捕聲請提審　北院駁回
白營對陳佩琪偵訊內容「毫無所悉」　他傻：不是被黃珊珊接走了？
快訊／學姐黃瀞瑩到場了！　坐北檢外聲援
柯文哲昔嗆快來約談！　她傻眼：今扯「執政當局」帶政治迫害風向
小草號召包圍北檢！　黃國昌：適時派代表致意
劉德華演唱會抽籤放榜了！　84萬人瘋搶4萬張票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲陷弊案遭捕藍白還要合？　藍委：立院仍尋求民眾黨合作

白營對陳佩琪偵訊內容「毫無所悉」　他傻眼：不是被黃珊珊接走了？

柯文哲遭當庭逮捕小草號召包圍北檢　黃國昌：適時派代表致意

柯文哲昔嗆檢調快來約談　她傻眼：今扯「執政當局」帶政治迫害風向

柯文哲不願夜間偵訊欲離庭遭逮捕　黃國昌：19小時偵訊誰不會累？

揭大日公司與林右昌「關係緊密」　藍曝一合照：他還到綠中常會報告

白營質疑檢調「迫害」柯文哲　綠委：難道司法碰到民眾黨就要轉彎？

畫面公開！　民眾黨控北檢公然說謊：未照搜索票範圍搜索

必定聲押？沈富雄曝柯文哲3狀況「預言最終下場」：他心裡有數

柯文哲遭逮！　黨內群組「對話曝光」：穿草鞋，幹到底

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

柯文哲遭搜索、帶往廉政署　柯媽喊冤：我孩子絕對清白

檢調入家門搜4小時柯現身！喊：執政當局說明有什麼證據

柯文哲陷弊案遭捕藍白還要合？　藍委：立院仍尋求民眾黨合作

白營對陳佩琪偵訊內容「毫無所悉」　他傻眼：不是被黃珊珊接走了？

柯文哲遭當庭逮捕小草號召包圍北檢　黃國昌：適時派代表致意

柯文哲昔嗆檢調快來約談　她傻眼：今扯「執政當局」帶政治迫害風向

柯文哲不願夜間偵訊欲離庭遭逮捕　黃國昌：19小時偵訊誰不會累？

揭大日公司與林右昌「關係緊密」　藍曝一合照：他還到綠中常會報告

白營質疑檢調「迫害」柯文哲　綠委：難道司法碰到民眾黨就要轉彎？

畫面公開！　民眾黨控北檢公然說謊：未照搜索票範圍搜索

必定聲押？沈富雄曝柯文哲3狀況「預言最終下場」：他心裡有數

柯文哲遭逮！　黨內群組「對話曝光」：穿草鞋，幹到底

快訊／李佳豪南韓賽4強扳倒林俊易　首闖500等級冠軍戰

輪椅族YTR朴偉「最後求婚」超催淚　為宋枝恩練習站起來：未來一起走

嘉義市大專青年學生公部門暑期工讀　強化在地連結成功留才

為台日友好盡心力！　黃偉哲接待來訪日本外賓展現台南在地魅力

快訊／柯文哲提審聲請遭駁回！將解返北檢　下午恢復偵訊

快訊／新北瑞芳2火警！鼻頭、瑞猴步道同時燃燒　濃煙蓋山頭畫面曝

颱風珊珊風雨肆虐　日本妹房間「牆壁瞬間吹落」！百萬人直呼恐怖

快訊／柯文哲遭當庭逮捕聲請提審　北院駁回

台積電楠梓廠「挖出千磅未爆彈」　網問：房價要跌了嗎

老婆帶女兒赴歐度假！　地產大亨負債10億「戶頭剩25萬」輕生亡

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

政治熱門新聞

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

柯文哲拒夜詢欲離開遭當庭逮捕　民眾黨籲：審慎檢視逮捕程序合法性

陳時中：柯文哲10年前後「反差有夠大」

地檢署不是你家　法學者曝柯文哲遭逮捕真正原因

柯文哲遭當庭逮捕！　小草集結北檢門口抗議

柯文哲被捕　前綠委批：欠姚文智道歉

柯文哲當庭被捕　賴香伶：感受到清算

柯文哲拒夜間偵訊欲離開偵訊停遭逮捕　小草集結北檢「接柯P回家」

必被聲押？名嘴曝柯文哲交保可能性大

柯文哲要「執政當局」講清楚有何證據　他嘆帶風向：俗套劇本不忍卒睹

畫面公開！　民眾黨控北檢公然說謊：未照搜索票範圍搜索

柯文哲2小時給小草的交代一次看

更多熱門

相關新聞

當庭逮捕柯文哲！他曝狠招「不讓1畫面流出」

當庭逮捕柯文哲！他曝狠招「不讓1畫面流出」

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，昨（30日）上午遭廉檢搜索後，深夜移送北檢複訊，長達數19小時的疲勞轟炸，未料柯提出拒絕夜間偵訊、並欲逕自離開，遭當庭逮捕。對此，有鄉民直言，早上再請柯來一趟就好，接著曝陰謀論，「只是不想讓，『柯文哲像沒事人一樣走出來』畫面被流出全國播送！」

趙少康嘆「柯文哲樓起樓塌」　籲民眾黨：不因柯就洩氣

趙少康嘆「柯文哲樓起樓塌」　籲民眾黨：不因柯就洩氣

醫：柯文哲正用他的苦難告訴大家，這是一個什麼樣的國家

醫：柯文哲正用他的苦難告訴大家，這是一個什麼樣的國家

考試院史上首度「無首長狀態」　黃榮村最後上班日仍籲朝野化解歧見

考試院史上首度「無首長狀態」　黃榮村最後上班日仍籲朝野化解歧見

陳佩琪也被約談　游淑慧嚇一大跳！

陳佩琪也被約談　游淑慧嚇一大跳！

關鍵字：

大日公司林右昌民進黨中常會國民黨

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

逮捕柯文哲　北檢：有勾串之虞

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

北檢當庭逮捕柯文哲：有串證之虞想逕自離開

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

柯文哲拒夜詢欲離開遭當庭逮捕　民眾黨籲：審慎檢視逮捕程序合法性

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

還沒問到京華城！柯文哲律師曝訊問內容　「12小時都在問木可」

美國模式預測「下個颱風挑戰強颱」　專家憂：非常靠近台灣

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面