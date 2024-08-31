「金門海洋藝術季」百萬水舞設備燒毀　廠商：不影響演出

▲「2024金門國際海洋藝術季」登場前1個多月，百萬水舞設備卻遭燒毀。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

「2024金門國際海洋藝術季」即將在10月4日登場，不料廠商存放水舞設備的貨櫃昨（30日）晚間發生火警，百萬水舞設備燒毀，經消防隊到場將火撲滅，詳細起火原因有待進一步釐清。而萬眾矚目的水舞秀也恐將延期，不過目前廠商保證，這場意外不會影響水舞的展出。

金門縣政府為了推展觀光，特地邀請國內外藝術家進行大型地景裝置創作，並融合金門在地文化，希望給民眾不同的感官體驗。而重頭戲就是在金湖小太湖水面上搭配五顏六色燈光水舞秀，如今廠商百萬水舞設備突燒毀，只能盤整後再從台灣調缺件應急，不過目前廠商表示，不會影響水舞的展出。

金門縣金湖國中前空地一只貨櫃昨（30）日深夜接近23時30分左右，突起火悶燒並冒出陣陣白煙，路過民眾發現後立即報警處理，消防局調派鄰近之金湖分隊，立即出動2車4人趕往救援，警消到場後發現貨櫃呈悶燒冒煙情形，立即部署水線針對櫃體先進行灑水降溫，但因貨櫃鐵門已被上鎖無法入內灌救，只能找來里長與員警到場後破窗進行內部滅火動作，幸無人受傷，鑑識起火點為一台電視，至於詳細起火原因仍需由火調科調查中。

謝姓業主接到通知後也立刻趕到現場關心情況，他表示，貨櫃內裝載的是準備辦理金門縣觀光處國際海洋藝術季水舞表演的控制設備，30日當晚才剛接好監控電視的電源，其他設備都還沒接就發生悲劇。看著昂貴的設備付之一炬業主心疼不已，還一度想衝進仍在悶燒中的貨櫃搶救些設備，不過立即遭消防人員制止。

對於財損，業主表示還無法估算，只能待天亮後再盤整還有哪些可用的設備，不足的得趕緊從台灣調貨來應急，以免延誤了活動的舉辦時間。