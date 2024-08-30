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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／陸客快來了！　陸文旅部：近期恢復福建居民赴金門旅遊

▲▼陸客團來了！　7人今搭小三通抵達馬祖南竿　。（圖／翻攝中新社）

▲陸客團即將來馬祖、金門旅遊。（圖／翻攝中新社）

記者任以芳／北京報導

陸客團快來了！大陸方面今晚（30）日釋出消息，根據文旅部最新宣布，「應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。」雖然該內容沒有公布確切時間，但根據上週國民黨立委陳玉珍與金門縣議會一行，赴京爭取開放陸客來台旅遊以及到金門觀光，希望最快時間點是大陸十一長假前。

今年4月大陸釋出陸客團可以赴馬祖旅遊，遲遲未見發放簽證，福建省於本月22日先宣布即日起恢復受理大陸民眾申請馬祖旅遊簽注申請。其中，獲發赴馬祖旅遊簽注的旅客，可以搭乘小三通航線經黃岐、馬尾口岸出境，並從上述口岸入境返回，最長可停留15天。

大陸宣布陸客正式申請赴馬祖觀光的同一天，金門縣議會議長洪允典率領金門縣議員們，金門與台灣旅遊觀光業者，以及國民黨金門立委陳玉珍陪同下赴北京，與大陸國台辦主任宋濤會見，主要爭取開放陸客團到台灣或金門旅遊。

經過一個半小時會談，陳玉珍事後轉述宋濤會面的原話，「你們這麼多人來表達意見，我不會讓你們『空手而歸』。」表示對於此事正面且樂觀看待。

經過一週後，大陸文旅部於今晚宣布，「應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。」

▲▼ 陳玉珍、陸客赴金門 。（圖／記者任以芳攝）

▲國民黨立委陳玉珍為了陸客開放來金門，多次奔走大陸溝通爭取 。（圖／記者任以芳攝）

對此，陳玉珍稍早也發布消息稱，「很高興大陸文部宣布會在近期內開放福建省民眾到金門旅遊，也是因應金門民意代表團上週到北京會見國台辦宋濤主任，請求開放金門觀光，大陸方面已經做出具體的回應。」

陳玉珍也指出，按照以往，每年到金門旅遊的陸客大概有80萬人，平均每個人消費8000元，一年會為金門創造64億台幣的產值。

在金門現階段各行各業都非常蕭條，此時開放陸客觀光，將為金門觀光經濟帶來活水，對於金門各行各業，民生經濟都有很大的幫助，可增進兩岸百姓來往交流，也有助於兩岸之間的和平發展。

陸方晚間釋出訊息並未公布確切時間，陸客何時最快赴金門觀光？陳玉珍多次接受媒體訪問指出，希望是大陸十一長假之前，期盼十月初是最好的時間點。

如今陸方陸續宣布福建居民到馬祖、金門旅遊，估計大陸相關單位將宣布恢復受理大陸民眾申請金門旅遊簽注申請，讓大陸民眾先辦理相關簽證手續。

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