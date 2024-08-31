退休婦人把投資公司當財神...慘被詐3591萬　警埋伏2天逮2車手

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局接獲1名婦人報案，陸續認識2組投資公司營業員，14次共計匯款3591萬元，因為配合詐騙集團購買黃金，在銀行行員關注提示後，才發現遭詐騙，婦人報案後，配合警方再度要繼續投資3百萬元，警方則在周遭埋伏逮捕車手，原本購買黃金的另組詐騙集團，也在次日派人出面取貨，警方也順勢將人逮捕。

警方調查，63歲的陳姓退休婦人，在日前於社群網路看到投資廣告，認識了2名不同的投資公司營業員，透過通訊軟體加入聯繫方式，後續已投資為由要陳婦付錢，並且聲稱儲值越高金額回饋越高，所以交付2組投資公司14次金錢，共計付出儲值總金額3591萬元，婦人還在22日要前往銀行換取黃金。

▲婦人被2組詐團騙，14次交付3591萬，後來以3百萬元黃金約出2車手。(圖／記者邱中岳翻攝）

銀行行員見婦人要購入3百萬黃金，立刻通知警方到場處理，警方勸退婦人後離去，陳姓婦人回家思考過後直接跑到派出所，表示可能是遭到詐騙，正巧詐騙集團又傳訊息給婦人，要求其可以繼續儲值，警方見機不可失，立刻要求婦人協助配合，並動員警力前往埋伏。

雙方相約面交，直到34歲的陳姓車手出面，警方立刻上前將人逮捕，並且查扣手機、取款收據以及身上的3800元現金，訊後先依照詐欺罪嫌送辦，隔天警方再度利用換購的黃金，要求陳婦繼續約出另組詐騙集團車手，在29歲的蔡姓車手出面，立刻上前逮人送辦。

▲陳姓婦人被榨乾3591萬，警方連2天逮2面交車手。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，北市警中山分局自2024年1月迄今，共計攔阻詐騙案件182件總計金額新台幣1.59億餘元；另查獲詐欺集團、車手計141件296人：也呼籲民眾，避免標榜高額獲利、穩賺不賠之投資，切勿輕信來路不明之投資管道，如有發現可疑情事可撥打165反詐騙專線及110報案專線諮詢。