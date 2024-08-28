就是他！台中女驚覺遭騙馬上衝派出所　警隔壁街抓到西裝車手

▲台中一名婦人遭詐、交出提款卡，事發後馬上察覺異狀，衝進派出所報案，員警直接在隔壁巷子內抓到車手。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名58歲陳婦24日與詐團車手面交提款卡，馬上發現「有異狀」跑到派出所報案，員警要陳婦提供對方特徵，確認是「160公分高、黑西裝」男子，認為該男應未走遠，立即前往該址附近找人，果真發現24歲陳姓車手站在路邊，順利將人逮捕。

大雅警分局潭北所24日16時許接獲一名陳婦報案，陳婦緊張地說「詐騙」2字，卻無法交代清楚，員警趕緊安撫陳婦，引導她說出完整句子，才得知陳婦就在剛剛將2張提款卡交給一名男子，且地點就在派出所旁的巷弄。

▲陳姓車手穿著西裝站在路邊，馬上被員警抓到。（圖／記者許權毅翻攝）



員警先協助陳婦將卡片報失，另一邊有其他員警前往附近查處，果真找到一名穿著黑西裝男子，神情有異站在路邊。員警上前盤查，該名陳姓男子不斷謊稱是跟客戶談完事情，不肯老實交代，經陳婦到場指認，確認陳男就是車手，警方隨即逮人。

陳婦事後說，詐團聲稱「身分遭他人冒用」，再有「假警察加入LINE好友」，甚至要至住家抓人，也不准陳婦掛斷電話，還搬出「上銬」等字眼，使陳婦心裡相當害怕，才乖乖交付提款卡，所幸並未有任何損失，陳嫌也被依法送辦，全案向上溯源。