「70歲醫師還看診」他驚：為何不退休？　全場秒懂了

▲原PO好奇老醫師為何不退休。（圖／達志影像）



網搜小組／劉維榛報導

台灣醫師平均年齡為51.5歲！而一名網友驚呼，看到有一間診所醫師已70多歲，好奇對方為何不退休享受人生呢？文章曝光後，有網友認為「做醫生就是他興趣，懂？」「附近鄰居的日常病，簡單賺，不然容易癡呆」；有人也分享，從小看到大的牙醫也70多歲，不退休的原因就是怕沒事做。

一名網友在PTT表示，同學爸爸是一位醫師，開診所賺了好幾億，50多歲就毅然決然退休去環遊世界，人生非常愜意又讓人羨慕。

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然而最近原PO發現另一間診所，醫師已70多歲仍繼續看診，對此讓原PO好奇拋問，對方不願意退休，「通常會這樣是什麼原因？」

底下網友熱議，「要讓孫子不用工作，我熟識的診所老醫師講的」、「做醫生就是他興趣，懂？」「來跟病人聊天社交的」、「健保加減賺啊」、「人生最幸福的，是有一個喜歡/熱情工作」、「附近鄰居的日常病，簡單賺，不然容易癡呆」、「很多偏鄉都有這種老醫師的診所看百病」、「我家附近診所大概70幾歲了，反正就開點感冒藥」。

也有網友實際分享，「我從國中看牙的牙醫，現在也70歲了，這幾年雖然女兒有回去幫忙，不過很多老病患還是喜歡給他看，所以也繼續看，之前問過怎麼不退休？他說年輕開業到現在，每天都在工作，所以也沒培養啥興趣，如果現在退休也不知道可以幹嘛，然後反問我爸75歲怎麼不退休，我爸的回答是一樣的」。