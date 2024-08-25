　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「70歲醫師還看診」他驚：為何不退休？　全場秒懂了

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲原PO好奇老醫師為何不退休。（圖／達志影像）

網搜小組／劉維榛報導

台灣醫師平均年齡為51.5歲！而一名網友驚呼，看到有一間診所醫師已70多歲，好奇對方為何不退休享受人生呢？文章曝光後，有網友認為「做醫生就是他興趣，懂？」「附近鄰居的日常病，簡單賺，不然容易癡呆」；有人也分享，從小看到大的牙醫也70多歲，不退休的原因就是怕沒事做。

一名網友在PTT表示，同學爸爸是一位醫師，開診所賺了好幾億，50多歲就毅然決然退休去環遊世界，人生非常愜意又讓人羨慕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而最近原PO發現另一間診所，醫師已70多歲仍繼續看診，對此讓原PO好奇拋問，對方不願意退休，「通常會這樣是什麼原因？」

底下網友熱議，「要讓孫子不用工作，我熟識的診所老醫師講的」、「做醫生就是他興趣，懂？」「來跟病人聊天社交的」、「健保加減賺啊」、「人生最幸福的，是有一個喜歡/熱情工作」、「附近鄰居的日常病，簡單賺，不然容易癡呆」、「很多偏鄉都有這種老醫師的診所看百病」、「我家附近診所大概70幾歲了，反正就開點感冒藥」。

也有網友實際分享，「我從國中看牙的牙醫，現在也70歲了，這幾年雖然女兒有回去幫忙，不過很多老病患還是喜歡給他看，所以也繼續看，之前問過怎麼不退休？他說年輕開業到現在，每天都在工作，所以也沒培養啥興趣，如果現在退休也不知道可以幹嘛，然後反問我爸75歲怎麼不退休，我爸的回答是一樣的」。

ET快訊
快訊／高爾宣犀利趴出事！　右手當場脫臼
高雄托嬰中心爆違法超收　娃兒曝曬4hrs熱到哭！社會局開罰了
慈妹海邊脫褲被拍「小丁外露」　1.4萬人全看光
快訊／NBA「防守怪物」降臨雲豹！　桑德斯9月22日抵台
快訊／國家警報！　大雷雨狂炸新北、宜蘭
洪詩懷孕出血躺3個月！醫曾驗出寶寶基因突變　李運慶心疼淚崩
以色列百架戰機空襲　黎巴嫩居民驚醒：像世界末日！
台灣「鯨豚秀」走入歷史！　新法禁止海陸保育動物表演

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交友軟體認識！他曝「妹約會超主動」怕被騙　過來人這樣說

快訊／大雷雨狂炸新北宜蘭　國家警報響「示警範圍」曝

月餅銷售激戰！知名甜點店起手式千盒秒殺　拼口味也拼情緒價值　

跟爸吵架「她怒把客人餐點加料」　全場準備砲翻！結局神展開

快訊／國家警報響「暴雨持續2小時」　大雷雨轟2地

快訊／對流旺盛！15縣市大雨特報　下到晚上

「70歲醫師還看診」他驚：為何不退休？　全場秒懂了

台灣「鯨豚秀」走入歷史！　新法禁止海陸保育動物表演

台師大揭青少年網路成癮原因　無法處理挫折「虛擬世界有歸屬感」

重症病患返台遇惡劣天氣　醫療專機緊急後送順利就醫

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

Mandy遭傳「10個月花汪小菲3600萬」　張蘭秀名錶回擊：在這兒呢

「要報警嗎？」支援義民祭　新竹警騎車追撞自己人

聽到鬥嘴...女鵝奶音訓爸　「那是你老婆耶」媽：沒白養

九州博弈4451萬養內鬼林明佐　洗錢基地滿滿豪車、搜3200萬名錶

交友軟體認識！他曝「妹約會超主動」怕被騙　過來人這樣說

快訊／大雷雨狂炸新北宜蘭　國家警報響「示警範圍」曝

月餅銷售激戰！知名甜點店起手式千盒秒殺　拼口味也拼情緒價值　

跟爸吵架「她怒把客人餐點加料」　全場準備砲翻！結局神展開

快訊／國家警報響「暴雨持續2小時」　大雷雨轟2地

快訊／對流旺盛！15縣市大雨特報　下到晚上

「70歲醫師還看診」他驚：為何不退休？　全場秒懂了

台灣「鯨豚秀」走入歷史！　新法禁止海陸保育動物表演

台師大揭青少年網路成癮原因　無法處理挫折「虛擬世界有歸屬感」

重症病患返台遇惡劣天氣　醫療專機緊急後送順利就醫

蘿拉騙8位數！蔡阿嘎去年抓包裝不知情「還原始末」　揭發不自殺聲明原因

約旦皇家航空宣布　停飛所有往返黎巴嫩首都航班

林佳龍親訪「蘭城民主館」　曝游錫堃依舊為深化台灣民主努力

不只擦防曬、撐陽傘！營養師激推6種「吃的防曬乳」

金門必收藏夕陽景點、坐擁首排海景！三角堡咖啡前身是軍事重地　

2年後會出國定居！新房家電「要買貴的嗎」　網一面倒：除非錢多

快訊／三分雨砲轟老東家雲豹　李啟瑋歸功赴韓特訓有效

快訊／高爾宣首登犀利趴出事了！　跳下欄杆「右手當場脫臼」

導演白羊出席桃影首映　揭電影《降溫告急》拍攝「挑戰淨零」

高雄托嬰中心爆違法超收！娃兒曝曬4hrs熱到哭　社會局開罰了

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

生活熱門新聞

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者：蹭流量？

中秋節發錢了！「14縣市」禮金領取條件一次看

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

櫛瓜業者嘆「北部批貨成本高」！PTT見產地狂酸

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

小孩媽「飛機別放醫生叔叔那裡」　醫聽下一句：經驗豐富

醫師夫妻買得起1億豪宅？　台大醫：還沒看到誰有辦法

在國外如何辨識台灣人？　網友解答「3物品」立刻認出：不會錯

墾丁回不去了！　淡水、八里蟬聯國旅最熱門景點

不是墾丁！「夜市人潮擠不出來」照片曝光

為吉伊卡哇扭蛋「狂點藏壽司布丁」全打包！店員崩潰

爸爸正妹女友劈腿叔叔　床上激戰當場抓包！一票人傻：真會玩

全台西北雨！　防劇烈天氣

更多熱門

相關新聞

70歲女強人董明珠談退休！ 「你們要把接力棒接好」曝玄機

70歲女強人董明珠談退休！ 「你們要把接力棒接好」曝玄機

一手打造格力電器成為大陸業內頭部企業的創辦人董明珠已經70歲，什麼時候要退出第一線交班，一直是外界好奇的問題。董明珠昨（22）日在河南格力2025年度營銷峰會上再次提及，明（2025）年有可能退休，他公開表示，「我也是老人，我70歲還沒退（休），你們要把接力棒接好。」這番話，再次引起外界熱議。

我已經不再優秀！紅人傳奇一壘手沃托退休

我已經不再優秀！紅人傳奇一壘手沃托退休

布里悍退休　蔣少宏：辛苦了

布里悍退休　蔣少宏：辛苦了

日本政府考慮「上修老年定義」至75歲

日本政府考慮「上修老年定義」至75歲

瞭解理財風格　規劃退休現金流

瞭解理財風格　規劃退休現金流

關鍵字：

老醫師退休看診

讀者迴響

熱門新聞

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

專家警告：行李箱別亂貼　恐無法登機

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者：蹭流量？

即／高雄大裕路知名「三角窗麵店」大火

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

中秋節發錢了！「14縣市」禮金領取條件一次看

只有那間房飄異味！朱芯儀檢查冷氣嚇瘋

以黎真的開轟了　以色列航班大亂

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

櫛瓜業者嘆「北部批貨成本高」！PTT見產地狂酸

寫真女星遭車輾過駕駛倒車再輾慘狀曝光

《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　「1分鐘謝罪」影片瘋傳

即／泰山工廠大火！火勢蔓延快燒到第4間

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

DJ SODA去年夏遭襲胸性騷　日本SOD翻拍A片

更多

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面