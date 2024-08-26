快訊／台中第二警分局對街傳命案　失聯婦陳屍車上

▲台中市第二警分局旁今日傳出一名婦人陳屍車上。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北區太原路、第二警分局對面今（26）日13時許傳出一起死亡案件，一名62歲婦人失聯多日，家屬報案後由警方調閱婦人車輛行車軌跡，發現車子就停在第二警分局對面約100公尺處，婦人倒臥駕駛座上，明顯死亡。警方說，該案初判無外力介入，現場無打鬥痕跡，全案報請檢方進行相驗釐清確切死因。

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