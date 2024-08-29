愛心綿延8年不間斷！　花蓮聖王堂捐普渡供品助弱勢

▲▼市長魏嘉彥專程前往聖王堂頒贈感謝狀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮聖王堂連續第八年號召信徒捐贈普渡物資，日前花蓮市長魏嘉彥專程前往聖王堂接受捐贈，總計有四十四份的普渡物資將捐到愛花蓮實物銀行。

魏嘉彥表示，實物銀行每個月至少發放超過兩百五十份的民生物資，幫助弱勢家庭減輕負擔，感謝聖王堂長期秉持善行，成為花蓮市社福夥伴，也歡迎更多的善心人士與團體加入行列。

魏嘉彥市長日前專程前往聖王堂頒贈感謝狀，感謝堂主黃禾丞、顧問總召何卉婕以及信徒大眾奉獻愛心不遺餘力。魏嘉彥說，普渡供品是實物銀行重要的物資來源，為了幫助更多弱勢鄉親，市公所會將物資妥善管理，提供所有生活與經濟面臨困難的民眾來前申領。

▲花蓮聖王堂，奉行聖王公慈悲愛民的精神，堂內牆上掛滿了多年來累積的感謝狀。

位於和平路上的花蓮聖王堂，奉行聖王公慈悲愛民的精神，堂內牆上掛滿了多年來累積的感謝狀。顧問總召何卉婕表示，在社會各界與信眾們的支持下，聖王堂連續八年傳遞愛心，捐贈普渡供品到花蓮市實物銀行，希望透過這份綿薄之力，提倡公益回饋社會。

花蓮市實物銀行位於中華路忠孝國小正門旁，開放時間為週一、週二、週四上午八點至十二點，下午一點半至五點半，週三及週五則是上午八點至中午十二點，申領資格不受限於戶籍地，只要面臨生活困境者皆可備妥證明文件申領。