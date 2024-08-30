　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南投山區秘境電視轉播站　中元普渡祭品是蘆筍、乖乖、靠得住

▲南投縣政府於農曆7月尾聲普渡好兄弟，前往集集大山電視轉播站拜「蘆筍」祈求「路順」。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府於農曆7月尾聲普渡好兄弟，前往集集大山電視轉播站拜「蘆筍」祈求「路順」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣集集大山電視轉播站，提供南投、雲林9萬多戶無線電視訊號，南投縣政府每年農曆7月鬼門開時都會上山普渡好兄弟，礙於山區經常路斷，今年特別準備新鮮「蘆筍」（諧音路順），並擺上「靠得住」衛生棉、「乖乖」零嘴當供品，祈求轉播站運作順利。

縣府新聞及行政處長蔡明志29日率工作人員經富山產業道路前往集集大山轉播站，進行普渡祭儀，擺上53根蘆筍，希望「富山路順」，並供上衛生棉「靠得住」，讓轉播站運作靠得住，還有「乖乖」供品，希望機器要「乖乖」別亮紅燈；另為分享國手參加今年巴黎奧運奪牌的喜悅，祭品中也備有金牌啤酒，邀請好兄弟享用、保佑設備運轉別出問題。

▲南投縣政府於農曆7月尾聲普渡好兄弟，前往集集大山電視轉播站拜「蘆筍」祈求「路順」。（圖／南投縣政府提供）

縣政府指出，南投集集大山電視轉播站訊號涵蓋範圍包括南投縣鹿谷鄉、水里鄉、集集鎮、信義鄉、魚池鄉、仁愛鄉、埔里鎮、國姓鄉、中寮鄉（部分地區）、竹山鎮、名間鄉（部分地區）等7鄉鎮，以及雲林縣斗六市、古坑及林內鄉部分地區，肩負偏遠山區民眾的電視收看權益，平時都會派人上山巡檢、確保運作正常；但因近年來通往山上的道路遇雨經常崩塌、樹木傾倒，造成交通中斷，影響無線電視訊號維護，縣府特別利用普渡拜拜，祈求一切平安。

▲南投縣政府於農曆7月尾聲普渡好兄弟，前往集集大山電視轉播站拜「蘆筍」祈求「路順」。（圖／南投縣政府提供）

縣府介紹，該轉播站由於位於海拔1392公尺的山林深處，是瞭望絕佳景點，並可眺望日月潭，曾有人主張納入日月潭國家風景區，堪稱集集大山一處密境。

ET快訊
快訊／檢調現身台玻大樓！　搜索柯文哲辦公室
應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主
范瑋琪「拿美國護照」現身機場！和陳建州私下真實互動曝
咖啡店4女服務生「高衩開到胸下」　爆乳抖2秒晃到犯規
與沈慶京關係匪淺！　應曉薇金主曝光
快訊／國3北上槽車撞5轎車4傷　交通受阻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投山區秘境電視轉播站　中元普渡祭品是蘆筍、乖乖、靠得住

手傷佔工殤近4成　南投醫院為壯年傷患安排鏡像治療助重返職場

買遊戲點數助脫身、匯鉅款來台共築愛巢　女子險遭假美國醫生詐騙

桃園樂活重陽季開跑　敬老活動豐富多元

桃園樂天棒球場停車位不足　市府興建立體停車場解決

半導體大廠投資設廠　台南經濟轉型AI發展

信義鄉布農勇士定向越野賽9／21登場　冠軍獎3萬...即起開放報名

陳亭妃協調台電9月底完管線遷移　以利公園北路箱涵11月底完工

時雨量77.5毫米！南投名間馬路淹成黃河　機車騎士孤困水中

執行署嘉義分署反毒打詐保護週宣導　結合小農小商特賣

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

高雄商旅情殺案情逆轉 男友落跑藏身新竹被逮

南投山區秘境電視轉播站　中元普渡祭品是蘆筍、乖乖、靠得住

手傷佔工殤近4成　南投醫院為壯年傷患安排鏡像治療助重返職場

買遊戲點數助脫身、匯鉅款來台共築愛巢　女子險遭假美國醫生詐騙

桃園樂活重陽季開跑　敬老活動豐富多元

桃園樂天棒球場停車位不足　市府興建立體停車場解決

半導體大廠投資設廠　台南經濟轉型AI發展

信義鄉布農勇士定向越野賽9／21登場　冠軍獎3萬...即起開放報名

陳亭妃協調台電9月底完管線遷移　以利公園北路箱涵11月底完工

時雨量77.5毫米！南投名間馬路淹成黃河　機車騎士孤困水中

執行署嘉義分署反毒打詐保護週宣導　結合小農小商特賣

「鹽酥雞千金」西區首店7月收攤　房東開價2100萬求售

京華城案一通過「應曉薇同月收到4500萬」　北院裁定羈押理由曝光

台AV女優公開認了「開放式關係」情史！胎尼：可接受渣男 遇3種人超解

快訊／檢調現身台玻大樓！　上午9時進柯文哲辦公室搜索

台積電漲3元至946　指數漲逾百點

永慶房屋「防詐公益講座」踩點雙北市逾百里　專家教「1工具」產權異動秒通知

ET民調／82.8%支持政府加速推動北科大建啤校區案　77.7%台北市民表贊同

輝達、蘋果洽談「參與 OpenAI新融資」　估值有望破1000億美元

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

帕運女選手抵巴黎「失蹤10天」　至今下落不明　

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

女子險遭假美國醫生交友詐騙

半導體大廠投資設廠台南經濟轉型AI發展

陳亭妃協調台電9月底完成西門路管線遷移以利箱涵完工

瞬間暴雨狂炸！　南投名間馬路淹成黃河

南投醫院為壯年手傷職災患者安排鏡像治療助重返職場

2024台中購物節招募說明會備戰

信義鄉布農勇士定向越野賽9／21登場

樂天棒球場停車難　市府興建立體停車場解決

秘境電視轉播站　普渡祭品是蘆筍、靠得住

新竹休旅車「硬上後車」　全場嚇壞圍觀

嘉義縣表揚會考成績卓越學生學校

桃園樂活重陽季開跑　敬老活動豐富多元

鹹酥雞店賣「A片」竟是黑輪！原因超暖

竹市落實新學期開學整備

更多熱門

相關新聞

傳愛8年不間斷　花蓮聖王堂捐普渡供品

傳愛8年不間斷　花蓮聖王堂捐普渡供品

花蓮聖王堂連續第八年號召信徒捐贈普渡物資，日前花蓮市長魏嘉彥專程前往聖王堂接受捐贈，總計有四十四份的普渡物資將捐到愛花蓮實物銀行。

基隆北聖宮普渡！蓮花財寶法船「燒出觀音像」

基隆北聖宮普渡！蓮花財寶法船「燒出觀音像」

關鍵3招！　泡麵也能健康吃

關鍵3招！　泡麵也能健康吃

吃普渡供品易拉肚子　營養師解答

吃普渡供品易拉肚子　營養師解答

新北房市新趨勢：農曆7月成交量不再是全年最低

新北房市新趨勢：農曆7月成交量不再是全年最低

關鍵字：

農曆7月普渡集集大山電視轉播站

讀者迴響

熱門新聞

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

台東女「下身赤裸」陳屍堤防旁…相驗結果出爐！

日媒：台灣49歲男子爬富士山不幸身亡

柯瑞續留勇士！　1年19.9億台幣巨約

京華城案涉收4500萬賄款　應曉薇、吳順民遭羈押禁見

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

應曉薇「古裝換囚裝」曾為小三始祖　收4500萬賄款收押

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面