南投山區秘境電視轉播站　中元普渡祭品是蘆筍、乖乖、靠得住

▲南投縣政府於農曆7月尾聲普渡好兄弟，前往集集大山電視轉播站拜「蘆筍」祈求「路順」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣集集大山電視轉播站，提供南投、雲林9萬多戶無線電視訊號，南投縣政府每年農曆7月鬼門開時都會上山普渡好兄弟，礙於山區經常路斷，今年特別準備新鮮「蘆筍」（諧音路順），並擺上「靠得住」衛生棉、「乖乖」零嘴當供品，祈求轉播站運作順利。

縣府新聞及行政處長蔡明志29日率工作人員經富山產業道路前往集集大山轉播站，進行普渡祭儀，擺上53根蘆筍，希望「富山路順」，並供上衛生棉「靠得住」，讓轉播站運作靠得住，還有「乖乖」供品，希望機器要「乖乖」別亮紅燈；另為分享國手參加今年巴黎奧運奪牌的喜悅，祭品中也備有金牌啤酒，邀請好兄弟享用、保佑設備運轉別出問題。

縣政府指出，南投集集大山電視轉播站訊號涵蓋範圍包括南投縣鹿谷鄉、水里鄉、集集鎮、信義鄉、魚池鄉、仁愛鄉、埔里鎮、國姓鄉、中寮鄉（部分地區）、竹山鎮、名間鄉（部分地區）等7鄉鎮，以及雲林縣斗六市、古坑及林內鄉部分地區，肩負偏遠山區民眾的電視收看權益，平時都會派人上山巡檢、確保運作正常；但因近年來通往山上的道路遇雨經常崩塌、樹木傾倒，造成交通中斷，影響無線電視訊號維護，縣府特別利用普渡拜拜，祈求一切平安。

縣府介紹，該轉播站由於位於海拔1392公尺的山林深處，是瞭望絕佳景點，並可眺望日月潭，曾有人主張納入日月潭國家風景區，堪稱集集大山一處密境。