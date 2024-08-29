九華山地藏庵攜手嘉義市城隍廟　購中秋禮盒轉贈物資銀行助弱勢

▲嘉義縣弱勢家戶獲獎勵物資及月餅禮盒 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府社會局推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，協助經濟弱勢家庭以儲蓄方式累積資產，穩定繳存家戶可獲得物資銀行發放之獎勵物資箱，運送物資箱及月餅禮盒至各鄉鎮市公所，方便符合資格的弱勢家庭就近領取。

社會局指出，截至113年8月嘉義縣有688人符合申請兒少帳戶資格，目前有560人申辦，開戶率達8成以上，為鼓勵民眾開戶並穩定儲蓄，社會局與物資銀行固定發放獎勵物資箱，提供生活物資給穩定繳存的家戶。

因中秋節即將來臨，九華山地藏庵及嘉義市城隍廟以行動支持嘉義縣身障機構團體及庇護工場，購入大量中秋節月餅禮盒，並將禮盒轉贈給物資銀行，讓物資銀行能夠同時發放中秋禮盒與獎勵物資箱給弱勢家戶，本次共有413人獲得。

慈善團體協會理事長呂文正表示，物資箱裡有麵條、清潔用品、民生用品以及零食，物資皆符合民眾生活所需，感謝善心人士粘小姐捐贈物資貨車，也感謝各界挹注愛心物資至物資銀行，社會局及慈善聯合會將善用所有資源，提供弱勢家戶最貼心的服務。

社會局長張翠瑤表示，符合資格家庭每月固定提撥500元、1000元或1250元至「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，當孩子滿18歲後就有一筆資金可以就學、創業，政府也會依案家存款金額提撥等值金額至該帳戶內，一年最多可以存15000元，18年最高可領回54萬元。

111年起九華山地藏庵、鎵興國際公司黎金生董事長及中華安歲太子慈善功德會也開始挹注資源至脫貧方案，目前脫貧方案開戶率及繳存率正逐步提升。