才剛打賭！柯文哲逕欲離開偵查庭遭逮捕　王世堅：曲棍球不能當會客菜

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積案風波，柯日前也嗆綠委王世堅「若沒被羈押，你要不要吞曲棍球？」然而，柯30日上午遭移送北檢，31日凌晨提出拒絕夜間偵訊、並欲逕自離開，遭當庭逮捕，柯律師聲請提審也被駁回。王世堅坦言，近日收到許多曲棍球的照片跟迷因，他也提醒熱心網友「曲棍球不能當會客菜！」

對於柯文哲近日司法風波，與柯文哲交手多年的「柯學家」王世堅日前坦言，本來內心深處對柯文哲還保有一絲冀望，認為「至少他不會貪污吧？」現在卻如此不勝唏噓，這已經不是10年前民進黨想幫的柯文哲。

王也感慨，10年來只跟柯文哲共進一次餐，就是他到議會第一年、第一次便當會，柯文哲很可能被約談甚至被羈押，「柯文哲如果進去的話，自己就帶個便當去看他，他請我吃便當，我也還他一個便當。」

但相關言論引起柯文哲不滿，柯文哲受訪時反嗆王世堅，「若沒被羈押，你要不要吞曲棍球？」王世堅火速回應，要賭就賭做得到的，賭高空彈跳願意嗎？王世堅再強調，自己從不會落井下石，柯文哲應該搞清楚問題的焦點是什麼？「過去說的居住正義，變成豪宅上億，我唯一的錯，就是破壞他看豪宅的心情。」

