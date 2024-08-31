快訊／柯文哲提審被駁回！律師控「問A案、用B案逮捕」　擬提抗告

▲柯文哲提審遭北院駁回，委任律師鄭深元表示，會考量提出抗告。（圖／記者黃克翔攝）
記者黃克翔、黃資真／台北報導
民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案風波，31日凌晨因拒絕夜間偵訊，遭檢方當庭逮捕，柯聲請提審又遭北院駁回，稍早柯委任律師鄭深元強調，會審慎考慮提出抗告。
鄭深元受訪表示，檢方訊問內容皆是關於木可與政治獻金問題，在柯拒絕夜間訊問後，檢方以涉犯京華城圖利罪嫌當庭諭知逮捕，此等同於問A案、用B案進行逮捕，會審慎提出抗告，結束離去前，鄭也說道「主席抗壓力很強，他很快就會知道。」
▲柯文哲提審遭北院駁回，委任律師鄭深元表示，會考量提出抗告。（圖／記者黃克翔攝）
記者黃克翔、黃資真／台北報導
民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案風波，31日凌晨因拒絕夜間偵訊，遭檢方當庭逮捕，柯聲請提審又遭北院駁回，稍早柯委任律師鄭深元強調，會審慎考慮提出抗告。
鄭深元受訪表示，檢方訊問內容皆是關於木可與政治獻金問題，在柯拒絕夜間訊問後，檢方以涉犯京華城圖利罪嫌當庭諭知逮捕，此等同於問A案、用B案進行逮捕，會審慎提出抗告，結束離去前，鄭也說道「主席抗壓力很強，他很快就會知道。」
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