快訊／柯文哲提審被駁回！律師控「問A案、用B案逮捕」　擬提抗告

面對民眾黨主席柯文哲被搜索、約談，中廣前董事長趙少康今（31日）到基隆力挺市長謝國樑反罷免，被媒體問到未來藍白是否還有合作空間？趙少康直言，就算沒有柯文哲，民眾黨8名立委在立法院還是一股力量，「藍白還是要合，不合國民黨不過半，民眾黨8立委也成不了什麼事」。