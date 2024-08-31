黃國昌批檢調「摸索式蒐證」　他開嗆：蒐證就蒐證！哪有分什麼式？

▲台灣基進高雄市議員張博洋。（資料照／台灣基進提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲陷京華城案遭檢調搜索一事，民眾黨立委黃國昌痛批檢調大動作至黨中央「摸索式蒐證」，對此，基進黨高雄市議員張博洋今（31日）反問黃國昌，檢方是拿著法院開的搜索票，來進行合法相關違規事證的蒐集，「蒐證就是蒐證，還有分什麼式喔？」他開酸黃國昌，身為法學博士，而且還聲稱要跟大法官辯論，連這個都不知道嗎？你說沒有柯辦公室，檢方就要摸摸鼻子離開嗎？

張博洋提到，民眾黨中央黨部30日被檢調搜索的時候，黃國昌跟媒體說，他們有明確地告訴檢方，裡面並沒有柯文哲的辦公室，但檢方仍然執意進行「摸索式」的蒐證，意圖令人費解。

然而，黃國昌的說詞，讓張博洋不解，蒐證就是蒐證，蒐證還有分義式、美式、法式，什麼式喔？更何況檢方是拿著法院開的搜索票，來進行合法的情資，以及相關違規事證的蒐集。

張博洋直言，黃國昌身為法學博士，而且還聲稱要跟大法官辯論，連這個都不知道嗎？「民眾黨跟檢方說裡面沒有柯文哲的辦公室，檢方就要摸摸鼻子離開嗎？」

張博洋反問，若黃國昌的說詞成立，那以後抓貪污、抓吸毒的時候，都說房子裡面沒有毒品、辦公室裡面沒有放贓款，檢方就不要辦案了嗎？黃國昌的法學是在卡提諾學的嗎？

「我認為任何一個政治人物，不管你是什麼政黨、什麼背景、什麼樣的意識形態，你只要涉及貪贓枉法的事情，本來就要受檢調調查」。張博洋強調，怎麼辦高虹安，就怎麼辦鄭文燦，怎麼辦鄭文燦，就應該怎麼辦柯文哲，這個才是符合民眾黨說的，台灣的司法要給人民一個信任，怎麼會淪到民眾黨被辦的時候，就突然說，要求「執政當局」要給民眾黨一個交代？

最後，張博洋點出，當民眾黨遇到敏感問題的時候，就說這個是「司法不公開」，可是卻不斷要求檢方要把這些內容公開給社會大眾，要給民眾黨一個交代，張博洋覺得，這個就是一個非常非常明顯的雙重標準，而且也是非常不好的示範。