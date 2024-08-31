國會藍白還是要合！　趙少康：8立委是重要力量

▲趙少康赴基隆力挺謝國樑 。（圖／國民黨基隆市黨部提供）



記者崔至雲／台北報導

面對民眾黨主席柯文哲被搜索、約談，中廣前董事長趙少康今（31日）到基隆力挺市長謝國樑反罷免，被媒體問到未來藍白是否還有合作空間？趙少康直言，就算沒有柯文哲，民眾黨8名立委在立法院還是一股力量，「藍白還是要合，不合國民黨不過半，民眾黨8立委也成不了什麼事」。

柯文哲深夜凌晨因拒絕接受夜間訊問，想要直接離開地檢署，被檢察官當庭逮捕。趙少康說，柯文哲可以拒絕夜間偵訊，但不能離開，要在那邊等，柯文哲可能以為可以離開，所以被當庭逮捕，是法律的程序，不表示是被抓，希望法律的程序能夠公正，不偏不倚，好好的走完程序，不要說民進黨執政，對在野黨的領袖採取不公平的態度，民眾黨也不服氣，小草也不服氣。

至於未來藍白還有合作空間嗎？趙少康說，柯文哲如果沒有事就罷了，如果有事民眾黨軍心會受到影響，民眾黨基本上是柯文哲一人主導的政黨，但8個立委不少人都很優秀，就算沒有柯文哲，也是社會上的優秀分子，民眾黨團要堅定起來，他們的質詢、主張如果都符合社會大眾的期待，民眾黨還是可以繼續走下去。

趙少康直言，就算沒有柯文哲，8名白營立委在立法院還是一股力量，「藍白還是要合，不合國民黨不過半，民眾黨8立委也成不了什麼事」，他對8個立委有信心，也尊重他們。

