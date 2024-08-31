颱風珊珊風雨肆虐　日本妹房間「牆壁瞬間吹落」！百萬人直呼恐怖

▲颱風珊珊帶來的風雨對神奈川縣造成影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今年第10號颱風「珊珊」登陸日本九州後，為各地帶來驚人的風雨，在肆虐九州、四國後，預計將持續向東往本州的方向移動，並且威力降低至熱帶低氣壓。在此之際，一名住在九州的日本民眾在社群平台發布驚人影像，透露自家牆壁被颱風吹到消失，引起超過136萬人關注。

住在日本九州的網友「きさらぎ」於當地時間28日在社群平台X上傳颱風珊珊肆虐後住家的照片，只見公寓外緣牆壁完全遭到摧毀，就連內側牆壁也不斷因為強風吹拂而搖晃，雨水直接從底下的縫隙滲透進來，就算用膠帶黏起來也無法挽救頹勢，影片中也能夠聽到風雨不斷吹拂的聲音。

到了當地時間接近晚間10時（29日），房間的整片牆壁甚至遭到強風直接吹落不見，從房間內都能夠直接看到街道對面的房屋，照片中也能顯示房內的各種裝潢、物品遭到狂風吹到搖晃，畫面相當驚悚。

到了29日下午，該名網友再度分享房間牆壁遭到吹落的後續畫面，只見對面建築的屋瓦上彷彿是斷垣殘壁，散落著各種遭到強風吹落的建材。

網友表示，原本她已經放棄準備逃生，最後還是在其他網友們的建議下，向消防當局撥打電話求助，並要求安排前往能夠接受飼主帶著貓咪入住的避難所，將其必要物品裝進行李，包括救出貴重的物品和娃娃，並帶著貓前往其他親友家暫住。

該名網友也透露，已經開始和房仲討論如何安排未來住處，至於房東則是針對房間牆壁遭到強風吹落一事誠摯道歉，儘管房間牆壁不知何時才能修復完畢。

該名網友在X的貼文，吸引136萬人關注。其中，在房間牆壁遭到強風吹襲下搖晃、滲水的貼文更是吸引超過650萬人次的觀看數。