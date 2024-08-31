珊珊颱風破紀錄暴雨釀6死！　估未來2日影響關西地區

▲珊珊颱風未來2日將影響關西地區。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

珊珊颱風30日登陸日本九州、四國後，由於移動緩慢加上太平洋高壓周圍的暖濕空氣影響，西日本和東日本各地將降下創紀錄的暴雨，累計導致6人死亡、逾120人受傷，還有1人失蹤。除了JR、新幹線受天氣影響停駛或延誤外，日本航空和全日空也取消了飛往九州、四國地區共61個航班。

根據NHK報導，珊珊颱風31日上午6時在德島縣阿南市附近，以每小時10公里的速度持續向東移動，預計到9月2日將持續影響關西地區。目前珊珊颱風最大風速為每秒18米，最大瞬間風速為每秒25米。由於颱風移動速度緩慢，加上太平洋高壓周圍的暖濕空氣影響，西日本和東日本各地的降雨量恐創下紀錄。

報導指出，目前珊珊颱風累計造成6人死亡、逾120人受傷，還有1人失蹤。最新一名死者是來自佐賀縣鹿島市的80多歲老翁，他被發現倒臥街上死亡。

目前東海、關東和九州地區的48小時降雨量已超過400毫米，刷新歷史最高紀錄。暖濕空氣將持續流動，東海、北陸和北海道地區將出現暴雨。此外，岩手縣、琦玉縣、東京都、神奈川縣、靜岡縣發生土石流的危險性高，當局已針對部分地區發布土石流警戒

JR東日本表示，受到天氣影響，東海道線小田元站到熱海站之間的上下行列車將停駛，首都圈在來線部分區間也停駛。此外，東海道新幹線從三島站至名古屋站的上下行列車31日全天停駛，東京站至三島站同樣暫時停駛，名古屋站至新大阪站之間的班次也減少，山陽新幹線則全天停運。

在航班方面，九州和四國地區的機場起降受到影響，日本航空停飛22班、全日空則停飛39個航班。另外從31日上午6時開始，東九州、大分、中國和山陽自動車道部分區間禁止通行。國土交通省指出，到下周一前，有可能在高速公路方面進行大範圍的禁行管制，呼籲民眾出門前先行查詢。