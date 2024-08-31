又有颱風威脅　氣象署：下周五到周末可能靠近台灣

▲下周可能有颱風生成，下周五到周末有影響台灣天氣機率。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

菲律賓東方海面低壓下周前期可能發展為熱帶低壓或颱風，氣象署表示，下周五到下個周末可能靠近台灣，台灣附近天氣變化大，下周五後北部、東部和恆春半島將是降雨熱區，中南部午後雷陣雨為主。

中央氣象署預報員張承傳表示，今年第10號颱風「珊珊」上午8點減弱為熱帶性低氣壓，另外菲律賓東方海面低壓系統有機會增強，下周前期可能增強為熱帶性低氣壓或颱風，之後有機會朝台灣附近靠近，時間點偏下周後半段，但往台灣靠近程度變數仍大，這幾天要關注移動方向和離台灣遠近，下周後期台灣附近天氣變化會較大。

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至於可能路徑，張承傳說明，熱帶系統發展之後，短期內路徑可能偏北方向移動，離台灣遠近要看北側太平洋高壓強弱而定，若高壓偏弱，路徑可能偏東海方向移動，高壓若較強，路徑朝台灣到東海都有可能，要觀察北邊太平洋高壓強度變化。

張承傳表示，因環境條件有利發展，熱帶系統移動方向的海溫、風切有利發展，強度也會慢慢增強，有機會到較強強度，後期影響時間點偏向下周後期，下周五到下個周末可能靠近台灣地區，要持續觀察。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣方面，張承傳說明，短期內台灣附近屬晴到多雲、午後雷陣雨為主天氣，下周二之前各地晴到多雲有午後雷陣雨，降雨區以各地山區、中南部近山區平地為主，今天、明天中南部午後有局部性大雨，中南部清晨可能有零星短暫陣雨。

張承傳表示，下周三、下周四隨熱帶擾動逐漸靠近，迎風面北部、東半部水氣慢慢增加，下周三大台北、東半部、恆春半島有零星降雨，下周四迎風面地區降雨擴大，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部多雲有午後雷陣雨；下周五受熱帶性低氣壓或外圍環流影響，迎風面北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部維持午後雷陣雨為主。

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張承傳指出，下周一、下周二之前，各地溫度偏高，可到33到36度，大台北、花東和苗栗以南有局部36度以上高溫，中午前後氣溫偏高。