日悠仁親王耍特權上東大？想靠「特殊推薦」　1.2萬人聯署反對

▲日本悠仁親王被爆耍特權。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本文仁親王的兒子悠仁親王有意透過校內特殊推薦制度進入日本第一學府東京大學就讀，因此被部分日本民眾認為是在走後門，目前已經有超過1.2萬人在連署網站上連署「反對悠仁親王進入東京大學」。事實上，悠仁親王早在多年前就曾爆出獲獎文章有抄襲嫌疑，且國中升高中時也是使用特殊推薦制度。

日本媒體多次爆料悠仁親王在校成績不佳，卻與知名學者以共同作者名義推出論文，甚至在父母25日出訪京都出席「第27屆國際昆蟲學會議」開幕式時，以私人身份出席該場會議。

這場會議是全球最大規模的昆蟲學學術盛會，悠仁親王作為論文的共同作者，參與會議中一篇關於皇居蜻蜓生態的海報展示。目前正值高三的悠仁親王，因為這次在昆蟲學會議上的「蜻蜓論文」吸引了不少關注。

▲悠仁親王與父母一同參加國際昆蟲學會議。（圖／達志影像／美聯社）

部分皇室記者則認為，悠仁親王可能是在為2025年春季透過高中校內的特殊推薦升學管道鋪路，以該篇論文為實績，申請進入東京大學，因此也引發爭議，認為他是在耍特權。

實際上，畢業於御茶水女子大學附設中學部3年級的悠仁親王，在國中升高中時，也是透過姊妹校特殊制度錄取筑波大附設高中，當時就也曾被批是在耍特權。

日本皇室成員自戰後皆就讀學習院大學附設高中，但悠仁親王卻打破該傳統。一切都是因為筑波大附設高中擁有與東京大學的特殊推薦升學管道。而筑波大附設高中甚至因為未有接受皇室成員的經驗，導致在悠仁親王入學前，緊急修建老舊校舍。

就在第27屆國際昆蟲學會議開幕式的2周前，有網友在連署網站「Change.org」發起名為「反對悠仁親王進入東京大學」的連署活動，累計超過1.2萬人連署，然而該項連署活動最終在8月24日被迫停止。

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