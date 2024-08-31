因應中國威脅！日本明年度國防預算逼近2兆元　創歷年新高

▲為因應中國擴張軍事力量對西南諸島的威脅，日本陸上自衛隊在沖繩縣宇流麻市勝連基地成立地對艦導彈部隊。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本防衛省昨（30）日敲定明年度的年度預算請求，其金額超過8兆5000億日圓（約新台幣1兆8614億2265萬元），再度創下歷年來的紀錄，強調在中國、北韓（朝鮮）日益增強軍事態勢和導彈威脅下，透過部署無人系統加強西南等偏遠島嶼的安全，解決自衛隊人手不足等問題，同時建造軍艦和小型衛星集群。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，日本防衛省30日正式編列2025財年度（令和7年）的預算請求，其金額達到8兆5389億日圓，比起前一年增加了7.4%，創下歷年來的紀錄。

為因應中國、俄羅斯、北韓研發更難探測與追蹤的超音速飛彈，防衛省打算用3232億日圓建構由多顆人工衛星組成的「衛星星座」系統，用於探測敵方發射彈道飛彈的徵兆、追蹤敵軍船艦的位置。

為了擁有「反擊能力」（對敵基地攻擊能力），日本防衛省計畫善用距外飛彈（standoff missile）、改良12式陸基反艦飛彈，增長射程距離，為此編列了170億日圓預算，並編列30億日圓取得潛射飛彈，開始量產。同時，日本也計畫取得用來攻擊敵方入侵車輛的無人機，並引進能夠探測敵方違法無人載具的相關設備。

根據《美聯社》，日本防衛省官員強調，未來戰鬥無人機將會是「遊戲規則改變者」，因為其可以執行長達數小時的任務、降低戰鬥時的人力損失，無人駕駛載具還能協助國家面臨人口老化問題，因此編列1030億日圓用於研發或購買用來監視和作戰的無人機，同時編列3140億日圓建造3艘新型多用途驅逐艦。

報導指出，隨著國家面臨人口高齡化、少子化，日本一直努力追求使自衛隊兵力達到24萬7000人的目標，然而近年來在吸引年輕應募者遭遇困難，去年僅招募1萬9598人，只達到目標的一半，創下70年來的新低紀錄，且去年還有6258人離職，創下30年來的新高。